Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc: Trung Quốc nhất toàn đoàn, Việt Nam xếp thứ 20. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/10, sau những ngày đua tranh sôi nổi và quyết liệt, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) đã chính thức khép lại.

Đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở đấu trường thể thao khu vực châu Á khi vững vàng ở vị trí số 1, giành được 169 Huy chương Vàng, 89 Huy chương Bạc và 83 Huy chương Đồng.

Đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản thi đấu ấn tượng giành vị trí thứ hai chung cuộc với 83 Huy chương Vàng, 95 Huy chương Bạc và 91 Huy chương Đồng.

Vị trí thứ ba tại ASIAD 2026 gọi tên đoàn thể thao Hàn Quốc với 39 Huy chương Vàng, 43 Huy chương Bạc và 68 Huy chương Đồng.

Tại ASIAD 2026 có 40/46 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương.