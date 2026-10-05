Ngược dòng kịch tính hạ Na Uy, Bồ Đào Nha vào tứ kết Nations League

Bồ Đào Nha nhọc nhằn ngược dòng hạ Na Uy. Ảnh: EPA/JOSE COELHO

Pha lập công quyết định của Goncalo Ramos giúp Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 đầy kịch tính tại bảng D Nations League A, diễn ra vào rạng sáng 5/10 theo giờ Việt Nam. Bất chấp chiếc thẻ đỏ muộn màng của Francisco Conceicao, đội chủ nhà vẫn bảo toàn trọn vẹn ba điểm trên sân Dragao để sớm ghi tên vào vòng tứ kết.

Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Bồ Đào Nha nắm giữ sự tự tin lớn nhờ những chiến thắng liên tiếp. Ngược lại, đại diện Bắc Âu chịu áp lực nặng nề sau trận thua Xứ Wales và đặt trọn kỳ vọng vào sự bùng nổ của Erling Haaland.

Dẫu vậy, sự chủ động nhanh chóng thuộc về đoàn quân của Jorge Jesus với những pha hãm thành dồn dập ngay sau hồi còi khai cuộc.

Sức ép liên tục được tạo ra khiến đội khách phải căng mình chống đỡ những cú dứt điểm tầm xa từ Joao Felix và Vitinha. Tuy nhiên, sự chuẩn xác trong các tình huống phối hợp quyết định vẫn là điều mà "Selecao châu Âu" còn thiếu để mở tỷ số sớm.

Bất ngờ xảy ra ở phút 36 khi Na Uy bất ngờ vươn lên dẫn trước từ khoảnh khắc xuất thần của Kristoffer Ajer. Đón quả treo bóng từ đội trưởng Martin Odegaard, trung vệ đội khách khống chế gọn gàng rồi tung cú vuốt bóng mu lai má ngoạn mục găm thẳng vào góc chữ A.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng sớm có được bàn gỡ. Phút 38, từ quả ném biên bên cánh trái của Nuno Mendes, bóng trôi qua hàng loạt cái bóng áo trắng và tìm đến đúng vị trí của Joao Cancelo. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona tung cú nã đại bác bằng chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được thiết lập khi Na Uy gần như không thể vượt qua vạch giữa sân. Ngôi sao sáng nhất bên phía đội khách là Erling Haaland hoàn toàn bị Ruben Dias phong tỏa, trước khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn duy nhất rồi rời sân ở phút 67.

Sự điều chỉnh nhân sự của ban huấn luyện chủ nhà sau đó đã thổi bùng thêm ngọn lửa tấn công hướng về phía cầu môn Egil Selvik.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của "Selecao châu Âu" rốt cuộc cũng được đền đáp ở phút 79 nhờ pha phối hợp mẫu mực. Vitinha chọc khe tinh tế cho Felix băng xuống trước khi tiền đạo sinh năm 1999 căng ngang dọn cỗ để Goncalo Ramos đệm bóng cận thành tung lưới đối thủ.

Na Uy mang đến nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA/JOSE COELHO

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối khi Francisco Conceicao nhận liên tiếp hai thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài Maurizio Mariani. Thi đấu thiếu người trong thời gian bù giờ, các học trò của Jorge Jesus phải hứng chịu những pha nhồi bóng bổng liên tiếp từ đối thủ.

Dẫu vậy, thủ thành Diogo Costa cùng khối phòng ngự áo bã trầu đã đứng vững bất chấp sức ép nghẹt thở để giữ lại chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà.

Kết quả chung cuộc: Bồ Đào Nha 2-1 Na Uy

Cầu thủ ghi bàn:

Bồ Đào Nha: Cancelo (38'), Ramos (79')

Na Uy: Ajer (36')

Thẻ đỏ: Conceicao (86')