Chia điểm với Hy Lạp, tuyển Đức của Klopp thất thế ở Nations League

Đức hòa 0-0 Hy Lạp. Ảnh: EPA.

Chuyến làm khách trước Hy Lạp của tuyển Đức đã khép lại với kết quả hòa 0-0 tại bảng B UEFA Nations League A. Dù nắm quyền kiểm soát vượt trội, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp bất lực trong việc giải mã hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà.

Bước vào chuyến hành quân tới SVĐ Toumbas với quyết tâm lớn khi Đức bất ngờ để thua 0-1 trước Hy Lạp ở lượt đi.

"Cỗ xe tăng" Đức nhanh chóng dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận. Trái ngược với toan tính ấy, đội chủ nhà mới là những người tạo ra lời cảnh báo ngay từ phút thứ hai sau pha đánh đầu cận thành nguy hiểm của đội trưởng Giorgos Masouras. Phản xạ xuất thần của thủ thành Jonas Urbig đã kịp thời cứu nguy, giúp tuyển Đức tránh khỏi bàn thua sớm ngỡ ngàng.

Sau pha thót tim nơi hàng thủ, tuyển Đức nhanh chóng siết lại đội hình và biến nửa đầu trận đấu thành màn thị uy sức ép một chiều quen thuộc. Tiền vệ cánh Derry Scherhant liên tục làm khổ hành lang biên của Hy Lạp bằng những pha bứt tốc dũng mãnh và mở ra cơ hội cho tuyến hai dứt điểm.

Áp lực ngột ngạt tưởng chừng đã mang về quả ngọt cho đội khách khi Jonathan Burkardt băng vào đệm bóng tung lưới Konstantinos Tzolakis sau đường căng ngang dọn cỗ từ Scherhant ở phút 31.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR bên ngoài đường biên, trọng tài Clement Turpin xác định ngôi sao Tom Bischof của Đức để bóng chạm tay trước đó. Quyết định tước bàn thắng của vị vua áo đen người Pháp dập tắt sự hưng phấn và khiến ban huấn luyện Die Mannschaft phẫn nộ. Kết thúc 45 phút đầu tiên, hai đội hòa 0-0.

Đức bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ Hy Lạp. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, HLV Jurgen Klopp thúc giục các học trò đẩy cao nhịp độ hòng tìm kiếm bàn khai thông thế bế tắc. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì cự ly phòng ngự nhiều lớp chặt chẽ, phong tỏa gần như mọi ngả đường tiến vào vòng cấm địa.

Nhận thấy sự bế tắc của các mũi nhọn trên hàng công, Klopp lần lượt tung Nick Woltemade, Said El Mala rồi Mika Baur vào sân để làm mới hỏa lực.

Dẫu vậy, những đường chuyền quyết định của đội trưởng Florian Wirtz hay cú sút xa của Philipp Treu thiếu đi chút sắc bén để đánh sập bức tường phòng ngự kiên cố. Thủ thành Tzolakis bên phía Hy Lạp đã có một ngày thi đấu tập trung cao độ khi dễ dàng hóa giải những quả tạt muộn màng từ đối phương.

Những phút bù giờ trôi qua trong bầu không khí nghẹt thở khi các cầu thủ Đức liên tục va chạm với đối thủ trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Trung vệ Malick Thiaw thậm chí phải chấp nhận nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn đòn phản công chớp nhoáng của chủ nhà.

Sự thiếu lạnh lùng ở khâu dứt điểm khiến tuyển Đức phải rời sân trong thế trận không có bàn thắng. Kết thúc 90 phút, Đức hòa 0-0 Hy Lạp.

Kết quả hòa không bàn thắng khiến Die Mannschaft hiện đứng ở vị trí thứ ba bảng B với 5 điểm sau 4 trận, bị Hà Lan và Hy Lạp nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm (Hà Lan chiếm ngôi đầu, Hy Lạp đứng thứ 2). Chiếc vé đi tiếp ở Nations League đang dần xa tầm tay thầy trò Jurgen Klopp nếu họ không thể tạo nên sự bứt phá trong hai lượt trận quyết định còn lại.

Kết quả chung cuộc: Hy Lạp 0 - 0 Đức

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.