Khi dân cần, có Công an

1.Một ngày đầu tháng 10, tôi đến ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Hồ Văn Moài và chị Hồ Thị Phăn ở thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi thăm cháu Hồ Văn Xước, 10 tháng tuổi, đang mắc bệnh ung thư máu.

Xước là con thứ hai của vợ chồng chị Phăn và anh Moài, một gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Khi con còn quá nhỏ, chưa kịp cảm nhận trọn vẹn hơi ấm bình yên của tuổi thơ, vợ chồng chị đã phải đối mặt với nỗi lo khi biết con mắc căn bệnh hiểm nghèo. Những tháng ngày điều trị kéo dài không chỉ bào mòn sức khỏe của đứa trẻ mà còn đặt lên vai gia đình gánh nặng chi phí thuốc men, chăm sóc.

Công an xã A Dơi phát động chương trình quyên góp hỗ trợ cháu Hồ Văn Xước điều trị bệnh

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an xã A Dơi, cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phát động chương trình chung tay hỗ trợ cháu Xước. Thông điệp được gửi đi giản dị nhưng chan chứa tình người: "Một tấm lòng - Một hy vọng - Vì nụ cười của em".

Tại buổi phát động ngày 6/10/2026, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã A Dơi tùy theo điều kiện của mình, cùng góp một phần nhỏ bé để sẻ chia khó khăn với gia đình cháu bé. "Không phải ai cũng có điều kiện để đóng góp nhiều. Có người hỗ trợ vài trăm nghìn đồng, cũng có người chỉ vài chục nghìn đồng. Nhưng với một hoàn cảnh như cháu Xước, điều ý nghĩa không chỉ nằm ở số tiền nhận được, mà còn là cảm giác phía ngoài cánh cửa gia đình vẫn có những người sẵn sàng sẻ chia", Thượng tá Nguyễn Quang Trung bộc bạch.

Sau 10 ngày phát động, cán bộ, chiến sĩ Công an xã A Dơi đã quyên góp được 5 triệu đồng và trao tận tay gia đình anh Hồ Văn Moài, góp phần san sẻ gánh nặng chi phí điều trị cho con. Điều đáng quý là khi biết hoàn cảnh của cháu Xước, một số cơ quan, tổ chức và cá nhân tiếp tục đề nghị gửi tiền hỗ trợ thông qua Công an xã. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tấm lòng hảo tâm, đồng thời bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận hỗ trợ, Thượng tá Nguyễn Quang Trung chỉ đạo cán bộ hướng dẫn gia đình cháu mở tài khoản ngân hàng, giúp các tổ chức, cá nhân có thể chuyển tiền trực tiếp đến gia đình. Sự sẻ chia ấy phần nào giúp gia đình anh Moài chị Phăn vơi bớt phần nào nỗi lo, tiếp thêm nghị lực để đồng hành cùng con trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Nhưng cháu Xước không phải trường hợp duy nhất được cán bộ công an hỗ trợ. Ở xã Bến Quan có cháu Hồ Tiến Đạt, sinh năm 2022, mồ côi cả cha mẹ, hiện sống cùng ông bà nội. Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của cháu, Chi đoàn Công an xã Bến Quan đã nhận hỗ trợ theo mô hình "Em nuôi của Đoàn", với mức 500.000 đồng/tháng trong 1 năm. Công an xã Bến Quan phối hợp cấp ủy, chính quyền rà soát hoàn cảnh, điều kiện nhà ở của các gia đình chính sách, qua đó tham mưu hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp nhu cầu thực tế. Chi đoàn Công an xã Bến Quan phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ gia đình bà Hồ Thị Cu, người hoạt động kháng chiến ở thôn Xung Phong, xây dựng nhà tình nghĩa. Trong quá trình xây dựng, các đoàn viên thanh niên Công an xã cùng các lực lượng phối hợp góp sức hoàn thiện công trình. Kinh phí được bố trí từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Trị.

Công an xã Triệu Bình hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID

Tại bản Cây Bông, xã Kim Ngân, những ngày đầu năm học, cán bộ, chiến sĩ Công an đến thăm, tặng sách vở, quần áo và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với chị Hồ Thị Tâm, một mình chăm lo ba người con, những phần quà giúp chị vơi bớt một phần lo toan khi các con bước vào năm học mới. Chị H Bớ Ni Ê, cũng ở bản Cây Bông, bảo rằng rất vui khi các con nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cô, chú Công an.

Không chỉ hỗ trợ đầu năm học, Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị còn kết nối các nhà hảo tâm để duy trì chương trình "Nuôi em vùng cao" tại Trường Mầm non Kim Thủy, xã Kim Ngân. Năm học này, chương trình hỗ trợ 108 trẻ tại ba điểm trường Ho, Cây Bông và Khe Khế. Theo cô Võ Thị Tường Vy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Thủy, từ khi có chương trình, tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt trên 95%. Các em được bảo đảm những bữa ăn đầy đủ hơn, có điều kiện duy trì việc đến trường.

Thượng tá Trương Thị Lệ Thủy, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết Ban Thanh niên đã phối hợp các câu lạc bộ, nhà hảo tâm và vận động nguồn lực xã hội để duy trì chương trình trong nhiều năm. Sau 5 năm, đã có 464 trẻ được hưởng lợi, với tổng kinh phí hơn 630 triệu đồng.

2.Với anh em ở các đơn vị công an cơ sở, việc làm ngoài giờ để phục vụ nhân dân thành "chuyện thường ngày ở xã". Hôm đến Công an xã Tuyên Bình, tôi được chứng kiến tất cả đoàn viên Chi đoàn Công an xã xuống các thôn triển khai chương trình "Thứ 7 tình nguyện". Công việc của các đoàn viên là hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp giấy tờ trên VNeID và đăng ký dịch vụ công trực tuyến. Tại các điểm hướng dẫn, nhiều người dân vốn chỉ quen việc đồng áng nên lúng túng khi tiếp cận công nghệ, vì thế họ đều mang điện thoại đến nhờ cán bộ Công an xã hỗ trợ cài đặt. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, từ kích hoạt tài khoản đến tích hợp giấy tờ, giúp người dân từng bước làm quen với các tiện ích số.

Còn với các cán bộ Công an xã Triệu Bình, việc hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số được triển khai gắn với môi trường học đường. Hưởng ứng "Ngày Chuyển đổi số quốc gia" (10/10), Công an xã Triệu Bình phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, các trường học và Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức hướng dẫn phụ huynh sử dụng những tiện ích trên ứng dụng VNeID. Tại trường học, cán bộ Công an trực tiếp hướng dẫn phụ huynh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội và Sổ sức khỏe điện tử cho bản thân, con em mình. Từng thao tác được hướng dẫn cụ thể, những vướng mắc phát sinh được giải đáp ngay tại chỗ, giúp phụ huynh từng bước làm quen với các tiện ích trên nền tảng số.

Công an xã Bến Quan hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thượng tá Trần Phú Hải, Trưởng Công an xã Triệu Bình, cho biết, chương trình hướng đến mục tiêu phấn đấu tỷ lệ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID đạt hơn 80%, tài khoản an sinh xã hội đạt hơn 40%. Việc hướng dẫn không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, mà còn phải giúp người dân hiểu cách thực hiện, có thể tự thao tác và sử dụng các tiện ích sau khi được hỗ trợ. Vì vậy, phương châm được đặt ra là "dễ hiểu, dễ làm, làm đến đâu chắc đến đó". Cùng với việc hướng dẫn sử dụng ứng dụng, cán bộ Công an xã còn tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân, lưu ý phụ huynh không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin bảo mật tài khoản VNeID cho người khác. Khi các giao dịch và thủ tục hành chính ngày càng được thực hiện trên môi trường số, trang bị kỹ năng sử dụng an toàn cũng là một phần thiết yếu của quá trình chuyển đổi số ở cơ sở.

Ở những địa bàn vùng cao, vùng sâu của tỉnh Quảng Trị, phong trào thi đua "Ba nhất" đang được mỗi cán bộ chiến sĩ công an cơ sở thực hiện bằng những việc làm thiết thực nhất với tất cả trách nhiệm và tình cảm của mình như thế.