Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. (Ảnh: Bảo Loan)

Luật Thủ đô năm 2026 mở rộng thẩm quyền xây dựng văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khoản e, Điều 17 Luật Thủ đô năm 2026 quy định Hội đồng nhân dân thành phố có thẩm quyền quy định: Chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của Thủ đô theo hướng mở rộng đối tượng, nâng mức thụ hưởng bảo đảm hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện, hiện đại, bền vững, bao phủ toàn dân, ưu tiên cho các đối tượng yếu thế, người dễ bị tổn thương, người sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người cần hỗ trợ khẩn cấp.

Tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp, trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng và hỗ trợ chi phí, chi trả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số đối tượng ưu tiên trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân thành phố Hà Nội.

Theo Nghị quyết, chính sách đặc thù được áp dụng đối với một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp và trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng trên địa bàn thành phố.

Trẻ em đăng ký thường trú và sinh sống trên địa bàn Hà Nội bị xâm hại, cũng như trẻ em bị xâm hại xảy ra trên địa bàn thành phố, được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt với mức bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Mức hỗ trợ tương tự được áp dụng đối với trẻ em đăng ký thường trú và sinh sống tại Hà Nội thuộc gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoặc cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác, không còn nơi ở và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận.

Trẻ em tử vong do tai nạn thương tích hoặc bị tai nạn thương tích nghiêm trọng cũng được hỗ trợ một lần bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Chính sách áp dụng với trẻ đăng ký thường trú, sinh sống tại Hà Nội và cả trường hợp vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố.

Đối với các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo đi thăm hoặc có đề xuất của Sở Y tế, mỗi trẻ em bị xâm hại, trẻ em tử vong do tai nạn thương tích hoặc bị tai nạn thương tích nghiêm trọng được hỗ trợ bổ sung một lần bằng tiền mặt, mức tối đa 40 triệu đồng/trẻ. Tai nạn thương tích nghiêm trọng được xác định là trường hợp trẻ phải thở máy hoặc phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức, đồng thời điều trị đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực từ 3 ngày trở lên. Các dạng tai nạn gồm ngã, bỏng, tai nạn giao thông, ngộ độc, đuối nước, điện giật, súc vật cắn và một số loại tai nạn khác.

Nghị quyết cũng quy định chính sách đối với trẻ em khuyết tật. Cụ thể, trẻ được trợ cấp xã hội hằng tháng với hệ số 1 mức chuẩn trợ giúp xã hội. Trẻ khuyết tật nhẹ từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu chưa có thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có cha, mẹ, người nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, có đăng ký thường trú và sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nghị quyết quy định trẻ được hỗ trợ 100% phần chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà gia đình phải cùng chi trả, với mức hỗ trợ tối đa bằng 200 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội trong một năm. Ngoài chi phí khám, chữa bệnh, trẻ thuộc nhóm này được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày, tối đa 15 ngày cho mỗi lần khám, chữa bệnh và tổng thời gian hỗ trợ không quá 75 ngày trong một năm...

Đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại cộng đồng, trẻ dưới 4 tuổi được hưởng mức trợ cấp bằng 2,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội; trẻ từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi được hưởng mức bằng 1,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Trường hợp trẻ bắt đầu đợt điều trị khi chưa đủ 16 tuổi nhưng bước sang tuổi 16 trong thời gian điều trị thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ đến hết đợt điều trị đó.

Bên cạnh chính sách dành cho trẻ em, Hội đồng nhân dân thành phố cũng quy định hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế đối với một số nhóm đối tượng ưu tiên, gồm: Thân nhân người có công với cách mạng; vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng khác hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; các cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm k khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.