Mây giông phát triển mạnh, Hà Nội có thể mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa và chiều 18/11, không khí lạnh bắt đầu tràn về miền Bắc nước ta.

Trưa cùng ngày, ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa tại các phường, xã Thư Lâm, Đông Anh, Long Biên và Bát Tràng (Hà Nội). Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng.

Dự báo trong khoảng chiều cùng ngày, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và giông tại các phường, xã Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Sóc Sơn, Bồ Đề, Hồng Hà và các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội có thể hứng mưa giông mạnh khi không khí lạnh tràn về chiều 18/11. Ảnh: Minh Hiền

Theo dự báo, trưa nay 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Từ chiều và đêm cùng ngày, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan đến Trung Trung Bộ.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, cường độ đợt không khí lạnh lần này không mạnh bằng đợt từ ngày 9-13/11. Tuy nhiên, do không khí lạnh nén rãnh áp thấp ở độ cao 1.500m, chiều và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đáng lưu ý, mưa giông mạnh xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và nhất là gió giật mạnh trong mưa giông.

Chuyên gia cảnh báo giông nhiệt, mật độ sét dày đặc

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, nhận định trưa 18/11, một cụm mây giông rất lớn đang phát triển mạnh ở khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành phía Đông như Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương (cũ), Nam Định (cũ), Hà Nam (cũ), kéo dài đến Thanh Hóa.

Cụm mây này có thể gây mưa, gió mạnh và sấm sét tại các khu vực nói trên.

Theo TS. Huy, sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa tầng thấp gần mặt đất nóng ẩm và tầng cao lạnh sẽ hình thành các đỉnh mây lạnh ở độ cao 2.500-8.000m. Trong chiều 18/11, nhiệt độ tại đỉnh mây có thể xuống tới -30 độ C.

Đây là dạng giông nhiệt có thể đi kèm lốc cục bộ và mật độ sét dày đặc.

Trước diễn biến này, chuyên gia khuyến cáo người dân không đi ngoài đồng trống khi mang theo các thiết bị, dụng cụ bằng kim loại; không trú mưa dưới tán cây lớn giữa đồng hoặc tại các chòi canh độc lập. Người dân cũng nên hạn chế di chuyển ở những khu vực vắng người trong thời điểm có giông sét; cần chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF