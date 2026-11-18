An ninh trật tự - “Giấy thông hành” cho đầu tư và du lịch

Thực tiễn đã chứng minh, từ việc kéo giảm sâu tội phạm, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh năng lượng đến tiên phong chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng “thế trận lòng dân”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển hóa nhiệm vụ bảo vệ ANTT thành động lực trực tiếp phục vụ phát triển. Đó chính là “lợi thế cạnh tranh” bền vững để Thành phố mang tên Bác tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh và Sở Du lịch thành phố ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, nâng cao chất lượng quản lý du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2031.

Chúng ta dễ dàng cảm nhận được nhịp đập sôi động của một thành phố đang bứt phá. Khi tội phạm đường phố, tệ nạn ma túy và “tín dụng đen” bị đẩy lùi, các hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh tế đêm và du lịch lập tức có điều kiện bùng nổ mạnh mẽ.

Sở Du lịch và Công an TP Hồ Chí Minh đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2031. Trọng tâm của quy chế là liên thông dữ liệu, siết chặt kiểm tra hoạt động lữ hành và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng chèo kéo, lừa đảo trực tuyến, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho du khách trong và ngoài nước. Sự vào cuộc đồng bộ này giúp hình ảnh một TP Hồ Chí Minh văn minh, hiếu khách và an toàn ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Nhìn lại 40 năm đổi mới, công tác bảo đảm ANTT tại TP Hồ Chí Minh luôn đi trước một bước, nhận diện nguy cơ ngay từ khi mới manh nha để bảo vệ các nguồn lực phát triển. Đặc biệt, trước sự xuất hiện của các loại tội phạm mới mang tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã chủ động đổi mới phương thức đấu tranh, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khám xét các công ty liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hợp đồng kỳ nghỉ.

Trên mặt trận chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao, hàng loạt đại án đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra, khám phá quyết liệt. Lực lượng Công an cũng triệt phá nhiều đường dây đánh bạc trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền, buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm. Việc xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” không chỉ thu hồi tài sản cho Nhà nước và nhân dân, mà còn thiết lập kỷ cương pháp luật, bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của các nhà đầu tư.

Những nỗ lực thầm lặng ấy đã phản ánh trực tiếp vào bức tranh kinh tế rực rỡ của thành phố. Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP Hồ Chí Minh tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%; giải ngân đầu tư công đạt 80,1%. Ấn tượng hơn cả, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 19,1 tỷ USD, tăng gấp hơn 3,15 lần cùng kỳ và dẫn đầu cả nước. Đằng sau những con số biết nói ấy là dấu ấn đậm nét của một môi trường an ninh, an toàn được lực lượng Công an dày công vun đắp.

Tiên phong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công an TP Hồ Chí Minh đã tạo nên cuộc cách mạng thực sự từ tư duy đến hành động.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 của Công an thành phố phát biểu tại một hội nghị.

Tại Hội nghị giao ban chuyên đề thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW quý III/2026, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 của Công an thành phố, khẳng định: “Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia như hơi thở, nhịp đập trái tim để cùng thành phố phát triển. Muốn thực hiện Nghị quyết thắng lợi thì mỗi đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực gương mẫu, đi đầu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, vì nhân dân phục vụ”.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng hàng loạt mô hình đột phá mang tính tiên phong như: “Trạm công dân số”, ứng dụng định danh điện tử VNeID, hệ thống camera AI giám sát giao thông và an ninh đô thị, cùng việc ra mắt “Câu lạc bộ Khoa học công nghệ” và “Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp” tích hợp các đầu số 113, 114.

Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tại buổi lễ ra mắt “Câu lạc bộ Khoa học công nghệ” và “Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp” tích hợp các đầu số 113, 114.

Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố; theo dõi trình diễn quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo khẩn cấp.

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Công an thành phố đã tập trung làm sạch dữ liệu dân cư, hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu đồng bộ với các sở, ngành. Công an thành phố đã tiên phong đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 117/184 thủ tục hành chính nội bộ (đạt tỷ lệ 63,59%), giải quyết hàng triệu hồ sơ dịch vụ công trực tuyến với tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt mức gần như tuyệt đối: 99,94%.

Việc chuyển mạnh từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ đã giúp tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí đi lại. Đồng thời, hệ thống dữ liệu dùng chung này còn trở thành công cụ sắc bén hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa, điều tra tội phạm, bảo vệ niềm tin vào môi trường kinh tế số trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.

Xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo đảm an ninh siêu đô thị

Một siêu đô thị hơn 14 triệu dân không thể chỉ dựa vào sức lực của riêng lực lượng Công an để giữ gìn bình yên lâu dài. Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, luôn nhấn mạnh vai trò to lớn của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nơi mỗi người dân thực sự là một “tai mắt”, một cột mốc sống phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an cơ sở.

Mô hình “Bóc xóa quảng cáo trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị” phát triển sâu rộng.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, phong trào quần chúng bảo vệ ANTT tại TP Hồ Chí Minh đã phát triển sâu rộng với nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng trên toàn quốc như: “Tổ nhân dân tuần tra”, “Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp”, “Khu dân cư tự quản về ANTT và phòng cháy, chữa cháy”, “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi”, “Nói không với tệ nạn ma túy” hay “Bóc xóa quảng cáo trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị”.

Đặc biệt, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai hai mô hình mới mang đậm tính nhân văn và hơi thở thời đại. Thứ nhất là mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân”, đưa cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, kịp thời chăm lo an sinh xã hội. Thứ hai là mô hình “Chuyển đổi số trong phát hiện, tố giác tội phạm”, hướng tới mục tiêu người dân cài đặt ứng dụng “SOS an ninh trật tự Công an TP Hồ Chí Minh”, biến mỗi chiếc điện thoại thành một kênh kết nối trực tiếp với lực lượng chức năng.

Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “SOS an ninh trật tự Công an TP Hồ Chí Minh”.

Trong tham luận “Những vấn đề lý luận và thực tiễn bảo đảm an ninh đô thị tại TP Hồ Chí Minh”, tại Hội thảo khoa học “TP Hồ Chí Minh với sự nghiệp Đổi mới (1986-2026) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (do Trường Đại học KHXH và NV - ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức ngày 31/10, Trung tướng, PGS.TS. Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, cho rằng công tác bảo đảm an ninh đô thị không chỉ tập trung xử lý các vụ việc mà cần hướng mạnh vào nhận diện nguy cơ, phân tích xu hướng, dự báo chiến lược và chủ động phòng ngừa. Việc đổi mới tư duy này đòi hỏi lực lượng Công an thành phố phải chuyển mạnh từ quản lý theo địa bàn sang quản trị an ninh theo hệ thống dữ liệu; từ quản lý thủ công sang quản trị thông minh; từ phản ứng theo vụ việc sang chủ động dự báo và kiểm soát rủi ro.

Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị an ninh thông minh, nâng cao hiệu quả Đề án 06, vận hành tốt Trung tâm Tác chiến an ninh mạng; nghiên cứu xây dựng các đơn vị chuyên trách bảo vệ Trung tâm Tài chính quốc tế và hạ tầng số. Đồng thời, xây dựng cơ chế quản trị an ninh đô thị đa chủ thể, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò chủ trì, có sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý chuyên ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Các hoạt động thiết thực, nâng cao hiệu quả Đề án 06.

Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh việc lấy phòng ngừa xã hội làm nền tảng cốt lõi. Lực lượng Công an cần tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, ma túy, công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng và môi trường (nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng); quản lý chặt chẽ các tụ điểm vui chơi đêm khuya, xử lý nghiêm nạn đua xe, gây rối, tệ nạn xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng 40% xã, phường không ma túy năm 2026.

Bảo đảm an ninh đô thị tại TP Hồ Chí Minh chính là giữ vững sự ổn định chính trị, bảo vệ động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước.

“Bảo đảm an ninh đô thị tại TP Hồ Chí Minh có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm an ninh đô thị tại TP Hồ Chí Minh cũng chính là giữ vững sự ổn định chính trị, bảo vệ động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng CAND, chúng ta hoàn toàn tin tưởng an ninh đô thị tại thành phố sẽ tiếp tục được bảo đảm vững chắc, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên nhấn mạnh.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định phát triển kinh tế - xã hội luôn phải gắn liền với củng cố quốc phòng - an ninh, tuyệt đối không tách rời hai nhiệm vụ chiến lược này. Với bản lĩnh chính trị kiên cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và tấm lòng tận tụy vì nhân dân phục vụ, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn thép” vững chắc, kiến tạo môi trường an bình để Thành phố mang tên Bác bứt phá vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.