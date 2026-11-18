Số liệu của Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông qua việc triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đã có gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế. Riêng đối với nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06) đã có khoảng 20.000 trường hợp đã chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Hiện nay người nộp thuế có thể tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng eTax Mobile

Theo Cục Thuế, trong quá trình triển khai tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026), cơ quan thuế các cấp đã chú trọng rà soát, đối chiếu và xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi ban hành thông báo gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Đồng thời, người nộp thuế được thông báo trước 30 ngày về việc tạm hoãn xuất cảnh để có thời gian chủ động kiểm tra thông tin, rà soát nghĩa vụ và thực hiện các khoản thuế còn phải nộp theo quy định.

Ngành Thuế cũng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua triển khai nhiều hình thức phổ biến chính sách, pháp luật và thông báo, cảnh báo về tình trạng nghĩa vụ thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile, hệ thống Trang thông tin điện tử ngành Thuế, các cơ quan thông tấn báo chí và những kênh thông tin phù hợp khác.

Thông qua các kênh thông tin này, người nộp thuế có thể chủ động tra cứu, nắm bắt tình trạng nghĩa vụ thuế của bản thân, kịp thời phát hiện các khoản thuế còn nợ để thực hiện thanh toán, tránh phát sinh những ảnh hưởng không mong muốn đến kế hoạch đi lại, công tác và các hoạt động cá nhân.

Khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, người nộp thuế được xem xét hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh ngay theo quy định pháp luật. Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc trao đổi, cung cấp thông tin điện tử phục vụ công tác áp dụng và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh thông qua Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin bằng hình thức điện tử.

Nhờ triển khai cơ chế truyền/nhận thông tin tự động giữa hai cơ quan, thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đã được rút ngắn, còn khoảng 5-7 phút sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế nghiên cứu, triển khai các giải pháp đa dạng hóa phương thức thông báo, cảnh báo sớm.

Trong đó, đáng chú ý là phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID. Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an để triển khai nội dung này, dự kiến thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu bổ sung các phương thức thông báo phù hợp như: Tuyên truyền đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay; Phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS đề nghị người nộp thuế rà soát nghĩa vụ thuế và cảnh báo sớm về thông tin tạm hoãn xuất cảnh…

Cục Thuế khuyến cáo, để tránh phát sinh những ảnh hưởng không mong muốn đến quyền xuất cảnh và các kế hoạch cá nhân, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như các khoản nghĩa vụ thuế còn phải nộp; chủ động rà soát thông tin trên ứng dụng eTax Mobile và các kênh thông tin chính thức của cơ quan thuế.