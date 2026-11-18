Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát chương trình; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các thành viên Hội đồng giám sát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch bấm nút lựa chọn hóa đơn trên phần mềm "Hóa đơn may mắn" tại chương trình.

Chương trình được thực hiện trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế do các cá nhân, hộ kinh doanh phát hành trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 1/7 - 30/9/2026. Hóa đơn tham gia phải có đầy đủ thông tin định danh người mua; không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn có thông tin mã số thuế người mua, người bán trùng nhau.

Theo thống kê, trong quý III/2026, toàn tỉnh có 196.382 hóa đơn được phát hành, trong đó, 191.861 hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình. Việc lựa chọn được thực hiện bằng phần mềm trên hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của ngành Thuế, dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát, bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch và đúng quy định.

Kết quả, chương trình lựa chọn 33 hóa đơn may mắn trúng thưởng, mỗi tháng gồm 1 giải nhất trị giá 1,5 triệu đồng, 3 giải nhì, mỗi giải 1 triệu đồng, 5 giải ba, mỗi giải 800 nghìn đồng và 3 giải khuyến khích, mỗi giải 500 nghìn đồng. Theo đó, giải nhất các tháng thuộc về: Đặng Đình Hùng; hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xinh; hộ kinh doanh bán lẻ Hoàng Văn Tình.

Sau khi công bố kết quả, Thuế tỉnh sẽ đăng tải danh sách hóa đơn trúng thưởng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thông báo đến các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng để thực hiện thủ tục nhận giải. Thời hạn nhận thưởng đến hết ngày 17/12/2026.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai nhằm khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ; góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, tăng cường quản lý thuế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.