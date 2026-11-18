Hà Nội chìm trong sương mù, nhiều tòa nhà cao tầng 'mất hút' giữa ban ngày.

Từ sáng sớm, lớp mù dày bao phủ bầu trời Hà Nội. Nhìn từ trên cao, những dãy nhà và công trình cao tầng phía xa chỉ còn hiện lên lờ mờ.

Đến gần trưa, nhiều khu vực nội đô vẫn chìm trong màn mù trắng đục.

Theo dữ liệu từ ứng dụng IQAir lúc 9h30 ngày 18/11, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở mức 151, thuộc nhóm không tốt cho sức khỏe.

Với mức AQI từ 151-200, người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài, đặc biệt là những hoạt động cần vận động mạnh. Trường hợp phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, nên sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn.

Khoảng 10h, tòa nhà Keangnam Landmark 72 tại khu vực Mễ Trì cũng chìm trong lớp mù trắng đục, phần thân tòa nhà trở nên mờ nhạt khi quan sát từ xa.

Lớp mù dày khiến tầm nhìn trên một số tuyến giao thông bị hạn chế. Các phương tiện di chuyển giữa không gian mờ đục.

Những tòa nhà cao tầng nổi bật giữa khu dân cư, trong khi các công trình phía xa gần như hòa vào màn mù bao phủ thành phố.

Đến 11h, trục phía Tây Hà Nội vẫn mờ đục trong sương mù, dù nhiệt độ đã tăng nhẹ so với sáng sớm.