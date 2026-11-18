Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng vừa xác minh, làm rõ trường hợp nam thanh niên lái xe máy chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và bỏ chạy.

Cụ thể, khoảng 7h50 ngày 17/11, tại đường Âu Cơ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát 19AA-168.XX chạy với tốc độ 93 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này là 60 km/h.

Khi được lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình di chuyển, người này tiếp tục không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những người tham gia giao thông.

Nam tài xế tăng ga bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. (Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT xác định tài xế là T.Q.L. (SN 2004, trú tại Đào Xá, tỉnh Phú Thọ). Qua xác minh, nam thanh niên này có tổng cộng 6 hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Các lỗi được xác định gồm: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe.

Theo các quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, tổng mức phạt trung bình tương ứng với 6 hành vi trên là 23 triệu đồng, trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế T.Q.L. (Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ trên 20 km/h có mức phạt trung bình 7 triệu đồng; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, mỗi lỗi có mức phạt trung bình 5 triệu đồng. Các lỗi còn lại có mức phạt trung bình lần lượt là 500 nghìn đồng, 3 triệu đồng và 2,5 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành quy định về tốc độ, tín hiệu đèn và hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Người điều khiển phương tiện cần bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định, không bỏ chạy khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.