Sáng 18-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, gồm: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THCS Đông Hải, Trường Tiểu học Đông Hải và Trường Mẫu giáo Đông Hải nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Thường trực Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Tại các trường, lãnh đạo phường thăm hỏi tình hình hoạt động, công tác giảng dạy; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Lãnh đạo phường mong muốn thời gian tới, đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm với sự nghiệp giáo dục; đồng hành với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong công tác đào tạo thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng phường Đông Hải ngày càng văn minh, giàu đẹp.

THANH PHONG