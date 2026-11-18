Đường Trường Chinh là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, trong khi đoạn từ nút giao An Sương đến đường Cộng Hòa đã được mở rộng lên 10 làn xe, đoạn từ Cộng Hòa đến Âu Cơ vẫn có mặt cắt hẹp, tạo thành điểm thắt cổ chai, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Đường Trường Chinh đoạn từ Cộng Hòa đến Âu Cơ hiện vẫn có mặt cắt hẹp, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Tương tự, đường Tân Kỳ Tân Quý, đặc biệt đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa, có mặt cắt hẹp, lưu lượng phương tiện lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hai dự án mở rộng các tuyến đường này đã được nghiên cứu từ nhiều năm trước nhưng liên tục chậm triển khai do khó khăn về nguồn vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chi phí đầu tư tăng qua các lần điều chỉnh, trong khi khu vực dự án có mật độ dân cư đông đúc, khiến việc thu hồi đất, di dời và bố trí tái định cư phức tạp.

Mới đây, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra ngày 30/10, các đại biểu đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Bình Long qua Lê Trọng Tấn đến đường Cộng Hòa.

Theo phương án điều chỉnh, dự án có chiều dài khoảng 2,9km, mặt cắt ngang 30m, gồm 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến 6.479,3 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Đáng chú ý, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật khoảng 5.581 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng mức đầu tư. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn các phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh và Tân Bình.

Mặt đường Tân Kỳ Tân Quý hiện hữu khá hẹp so với lưu lượng phương tiện lưu thông mỗi ngày.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2027 - 2028 sẽ tập trung khảo sát, lập và phê duyệt điều chỉnh dự án, đồng thời thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2029 - 2030 tiếp tục giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu; công trình dự kiến thi công, nghiệm thu và hoàn thành trong giai đoạn 2031 - 2032.

Trước đây, dự án được HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư năm 2015 với chiều dài 636m, tổng mức đầu tư phần xây lắp hơn 96 tỷ đồng. Tuy nhiên, các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, khiến dự án xây lắp chưa thể triển khai do thiếu mặt bằng thi công.

Việc điều chỉnh lần này nhằm mở rộng phạm vi đầu tư toàn tuyến, bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, đồng thời thống nhất công tác giải phóng mặt bằng trong một dự án.

Đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn qua khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra ùn ứ do mặt đường hạn chế.

Liên quan đến tiến độ hai dự án, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP.HCM chiều 17/11, đại diện lãnh đạo HĐND thành phố và Sở Xây dựng đã thông tin, giải đáp những kiến nghị của người dân.

Trả lời cử tri phường Tân Sơn Nhì về dự án nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Âu Cơ), ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dự án hiện đang trong quá trình thẩm định, phê duyệt nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo ông Hưng, do tuyến metro số 2 đang triển khai thi công nên phương án mở rộng đường Trường Chinh phải tiếp tục được rà soát, bảo đảm tính đồng bộ giữa hai công trình. Từ tháng 7/2026, Sở Xây dựng đã có ý kiến gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM xem xét.

Trước đó, thành phố nghiên cứu phương án mở rộng đường Trường Chinh với mặt cắt ngang dự kiến 60m, tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Ngoài ra, TP.HCM từng nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dọc trục Trường Chinh - Cộng Hòa, dài khoảng 11,2km, quy mô 4 làn xe, kết nối từ ngã tư An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường Trường Chinh phải rà soát để đồng bộ với metro số 2.

Đối với đường Tân Kỳ Tân Quý, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, dự án có quy mô đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư thực tế có thể tiếp tục biến động do thay đổi giá cả và những phát sinh trong quá trình triển khai.

Thành phố phải cân đối nguồn lực cho nhiều công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm nên việc bố trí vốn cần được tính toán theo từng giai đoạn, đồng thời nghiên cứu các phương thức đầu tư phù hợp, trong đó có hình thức đối tác công - tư.

Một trong những vướng mắc quan trọng khác là công tác giải phóng mặt bằng. Ông Dũng mong muốn người dân trong khu vực đồng thuận, tạo điều kiện để thành phố sớm có mặt bằng sạch phục vụ thi công.