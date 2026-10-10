Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 10-10: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia sau sắp xếp

*Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia sau sắp xếp

Sáng 9-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo về quy định địa bàn, khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; đồng thời rà soát tiến độ, giải pháp thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi họp. Ảnh: Công Nghĩa

Về việc quy định địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày, nội dung này được thực hiện căn cứ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Qua quá trình rà soát, Sở GDĐT đã đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục điều chỉnh các địa bàn có địa hình, giao thông đi lại khó khăn để sửa đổi phụ lục, hoàn chỉnh dự thảo quyết định trình UBND thành phố Đồng Nai xem xét.

Đối với tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030, toàn thành phố Đồng Nai đang phải đối mặt với áp lực sụt giảm tỷ lệ trường chuẩn sau khi tiến hành sắp xếp lại mạng lưới. Cụ thể, sau khi sắp xếp, mạng lưới toàn thành phố còn 669 trường thuộc diện thống kê, trong đó chỉ có 424 trường đạt chuẩn, làm tỷ lệ giảm còn 63,38% (giảm 7,89%). Nguyên nhân chủ yếu của sự sụt giảm do có 93 trường đạt chuẩn sáp nhập với các trường chưa đạt chuẩn để hình thành trường mới...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đề nghị Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xác định chính xác địa bàn, đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 66. Đồng thời, tổ chức các buổi làm việc với những xã có đối tượng thuộc diện thụ hưởng để trao đổi, thống nhất về địa bàn, đối tượng và phương án triển khai thực hiện…

Đối với báo cáo tiến độ, giải pháp thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở GDĐT hoàn thiện báo cáo, làm rõ nguyên nhân, khó khăn và trách nhiệm của các địa phương; xác định cụ thể số trường dự kiến đạt chuẩn trong những tháng cuối năm 2026, năm 2027 và lộ trình những năm tiếp theo. Cùng với đó, rà soát nhu cầu về quỹ đất, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đề xuất giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa, nhất là từ các doanh nghiệp…

*Lấy ý kiến đóng góp về các dự án luật sửa đổi, bổ sung

Sáng 9-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đơn vị về các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Lưu trữ; Luật Bình đẳng giới; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đoàn Phú

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, Bộ luật Lao động và Luật Việc làm cần làm rõ hơn vấn đề thuê lại lao động, bỏ giấy phép đăng ký và ký quỹ đối với đơn vị hoạt động dịch vụ thuê lại lao động; đưa người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số vào diện tham gia BHXH bắt buộc; kiểm soát đầu tư về Quỹ BHXH…

Với các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ thì cần quy định, làm rõ chế độ, quyền lợi đối với người làm công tác lưu trữ cấp xã; công tác lưu trữ đối với tổ chức lưu trữ ngoài nhà nước; cơ chế quản lý, kiểm soát đối với cá nhân, nhóm cá nhân kêu gọi đóng góp thiện nguyện xã hội tự phát; thúc đẩy cơ chế bình đẳng giới trong cơ hội việc làm, tham gia lao động, đổi mới sáng tạo…

*Đồng Nai thành lập mới 25 hợp tác xã trong 9 tháng

Ngày 9-10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2030 nhằm đánh giá hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vương Thế

9 tháng qua, toàn thành phố thành lập mới 25 HTX. Lũy kế đến nay, tổng số HTX và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố là 953 đơn vị, cùng với 2 liên hiệp HTX, nâng quy mô khu vực kinh tế tập thể toàn thành phố lên 955 tổ chức.

Liên minh HTX thành phố tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ HTX ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên. Công tác tư vấn, hỗ trợ từng bước đổi mới theo hướng sát nhu cầu thực tế, tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm cho HTX, tổ hợp tác.

Tại hội nghị, các thành viên đã trao đổi, thảo luận về thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, HTX thời gian qua; đồng thời bàn giải pháp phát triển, kết nạp các HTX trở thành thành viên của Liên minh HTX thành phố trong thời gian tới.

*Triển khai dự án hỗ trợ chăm sóc trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai

Ngày 9-10, tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai (phường Tam Hiệp), Sở Y tế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và tổ chức Saigon Children’s Charity phối hợp tổ chức Lễ ra mắt dự án Hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương tặng hoa tri nhân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và kết nối thực hiện dự án. Ảnh: Văn Truyên

Theo đó, dự án được triển khai từ tháng 10-2026 đến tháng 5-2027 với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng, được hỗ trợ bởi Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam. Nội dung dự án tập trung vào bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chăm sóc, tổ chức các hoạt động phát triển cho trẻ và cải thiện một số điều kiện sinh hoạt tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai. Dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và tạo thêm điều kiện để trẻ phát triển về nhận thức, thể chất, tinh thần và kỹ năng.

Cũng trong chương trình, Tổ chức Saigon Children’s Charity cùng nhà tài trợ đã trao tặng một số xe đạp cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai.

*Đồng Nai: Khởi công và khánh thành các công trình thanh niên

Ngày 9-10, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức khởi công, khánh thành các công trình thanh niên chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thực phẩm ORION VINA trao bảng tượng trưng nguồn lực công trình cho Trường TH-THCS Thanh Lương và Trường THCS An Lộc. Ảnh: Ngọc Huyền

Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai đã phối hợp với các địa phương khởi công 3 “Ngôi nhà 15 tháng 10”.

Tại Trường TH-THCS Thanh Lương, phường An Lộc và Trường THCS An Lộc, phường Bình Long, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thực phẩm ORION VINA tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại các trường. Chương trình còn trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho học sinh vượt khó học tốt; trao hơn 3.200 phần quà cùng các hỗ trợ khác cho học sinh của 2 trường, tổng kinh phí thực hiện gần 1 tỷ đồng.

Anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai cho biết: Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố đã tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho thanh thiếu niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng hợp sơ bộ các nguồn lực trên toàn thành phố trong dịp này khoảng trên 7 tỷ đồng, dùng để tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

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