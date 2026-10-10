Thời tiết ngày 10/10: Mưa dông khắp các khu vực trong cả nước

Từ sáng sớm đến hết ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ sáng sớm đến hết đêm 10/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm 10/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 11/10 mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C; riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C; riêng Sơn La và phía Nam Phú Thọ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.