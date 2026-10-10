Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển không gian Bắc Hưng Hải xanh, sạch, văn minh, hiện đại

Chiều 9/10, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo và thực hiện nghi thức khởi công Dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án với cách tiếp cận toàn diện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện hạ tầng, hiện đại hóa quản lý, vận hành, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường nước và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của hệ thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng; bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống công trình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Các dự án thuộc Đề án phải được triển khai trong một tổng thể thống nhất, bảo đảm kết nối, đồng bộ và hiệu quả; ưu tiên nâng cao năng lực cấp nước, tiêu thoát nước, phòng, chống thiên tai, giảm thiểu ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quan trắc tự động, dự báo, điều hành thông minh; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, kết nối giữa Trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành.../.