Việt Nam kêu gọi đối thoại về giải trừ quân bị

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu. (Nguồn: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Trong phát biểu, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Izumi Nakamitsu nêu rõ về sự suy giảm lòng tin, nguy cơ hạt nhân và thách thức từ công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), đối với hòa bình, an ninh quốc tế; đồng thời kêu gọi tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 Khalilur Rahman kêu gọi củng cố các cơ chế giải trừ quân bị, tăng cường đối thoại về AI, vũ khí tự động, an ninh mạng, không gian vũ trụ.

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định cam kết của Việt Nam ủng hộ tất cả các nỗ lực hướng tới loại bỏ hoàn toàn các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời bảo đảm quyền chính đáng của các quốc gia trong sử dụng hòa bình khoa học và công nghệ, thượng tôn luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước đa phương quan trọng trong lĩnh vực giải trừ quân bị.

Việt Nam kêu gọi củng cố tiến trình kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT); các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tăng cường đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân, thực hiện nghĩa vụ theo NPT và đạt tiến triển thực chất về kiểm soát, giải trừ vũ khí hạt nhân.

Việt Nam cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong kiểm soát vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ, khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; thúc đẩy đối thoại đa phương về AI, an ninh mạng và quản trị công nghệ mới nổi; bảo đảm không gian vũ trụ được sử dụng vì mục đích hòa bình.