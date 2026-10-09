Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam

Trong không khí trang nghiêm, tại Đài Độc lập - công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành một phút tưởng niệm, ghi công, tôn vinh những anh hùng liệt sĩ Campuchia đã hy sinh vì nền độc lập của Campuchia. Đài Độc lập được xây dựng nhằm đánh dấu sự kiện Campuchia giành lại nền độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp vào ngày 9-11-1953, đồng thời tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập và tự do của dân tộc Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: TTXVN

Dâng hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc trước công lao to lớn của cố Quốc vương đối với đất nước Campuchia cũng như tri ân những đóng góp vô giá của Quốc vương cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã đến dâng hương, hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Công trình được xây dựng vào cuối thập niên 1980 để ghi nhớ sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã sang giúp đỡ quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Chùa Tháp. Đây là biểu tượng thiêng liêng cho tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, sự tương trợ chí tình chí nghĩa và là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay không ngừng vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.