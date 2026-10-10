Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn

Đêm qua và sáng sớm nay (10/10), vùng tâm mưa tập trung từ Hà Tĩnh và Quảng Trị với lượng mưa rất lớn. Trong đó điểm đo Hoá Thanh của Quảng Trị ghi nhận lượng mưa trong 8 giờ lên tới 414mm, là cường độ mưa rất lớn. Trạm Đồn Biên phòng 571 của Hà Tĩnh ghi nhận mưa 152mm.

Dự báo ngày và đêm 10/10, mưa lớn còn diễn biến phức tạp ở miền Trung. Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục là khu vực hứng chịu mưa dữ dội nhất. Dự báo lượng mưa từ sáng sớm đến hết đêm 10/10 ở khu vực này phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Quảng Trị ngày và đêm nay tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa to trên 150mm.

Hà Tĩnh mưa to trong ngày và đêm nay (10/10).

Tại Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi, sau một ngày giảm mưa, hôm nay mưa lớn quay trở lại với lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo từ mai (11/10), mưa lớn giảm nhanh ở miền Trung. Trong những ngày sau đó, khu vực này ít khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Tại miền Bắc, một khối không khí lạnh lệch Đông tăng cường xuống nước ta trong hôm nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày và đêm 10/10 khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Thủ đô Hà Nội trong ngày 10/10 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, miền Bắc kết thúc chuỗi ngày nền nhiệt cao. Hôm nay nhiệt độ cao nhất miền Bắc chỉ từ 27-30 độ, thấp nhất 22-25 độ, riêng vùng núi dưới 21 độ.

Dự báo từ ngày mai (11/10), miền Bắc quay lại hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa, sáng sớm và đêm se lạnh. Hình thái thời tiết này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.