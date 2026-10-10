Thời tiết ngày 10/10: Mưa lớn bao trùm Trung Bộ; Hà Nội có mưa, nhiệt độ giảm

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, tập trung ở Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

Thời tiết Hà Nội ngày 10/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ giảm 2-3 độ C so hôm qua, cao nhất khoảng 29 độ C.

Ngoài ra, ngày và đêm nay (10/10), khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Bên cạnh đó, ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C; riêng Sơn La và phía nam Phú Thọ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc (thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.