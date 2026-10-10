Lan tỏa tinh thần tập luyện thể dục - thể thao trong cộng đồng

Phong trào thể dục - thể thao ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tại Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Không khí hưởng ứng ngày Chạy vì sức khỏe toàn dân - Olympic 2026 tại Đà Nẵng. Ảnh: PHI NÔNG

Hơn 2.500 người tham gia

Theo Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Chính phủ, Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” diễn ra ngày 10/10 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc, với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội, kết nối 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Tại Đà Nẵng, Ban tổ chức cho biết sẽ có 2.500 người tham gia hưởng ứng sự kiện, gồm lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân. Sự kiện diễn ra trực tiếp tại điểm cầu thành phố, đồng thời kết nối, tiếp sóng trực tuyến chương trình từ điểm cầu Trung ương.

Trong khuôn khổ chương trình, các lực lượng đi bộ đồng hành với lộ trình một vòng trong khuôn viên và khu vực xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn. Công an thành phố chủ trì bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phối hợp khảo sát, thống nhất lộ trình, phân luồng phương tiện, bố trí lực lượng tại cửa ra vào, điểm tập kết và tuyến đi bộ.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, sự kiện nhằm phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục - thể thao, vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống. Đồng thời hưởng ứng lễ phát động trên phạm vi toàn quốc; tạo khí thế thi đua sôi nổi, hình thành thói quen tập luyện thể dục - thể thao; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ và lực lượng xã hội trong phát triển thể dục - thể thao cho mọi người.

Thành phố hướng đến tổ chức sự kiện trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; có tính quần chúng cao, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau lễ phát động; tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp tại các xã, phường, đặc khu, cơ quan, đơn vị, tạo hiệu ứng sâu rộng trên địa bàn thành phố.

Kỳ vọng lan tỏa

Nhờ sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động cộng đồng, thể thao phong trào trên địa bàn thành phố có bước chuyển mình tích cực trong những năm qua. Lễ phát động lần này kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tập luyện thể dục - thể thao.

Ông Trần Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu cho hay, thực hiện kế hoạch của thành phố, địa phương triển khai công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân và khuyến khích mỗi người chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên. Bên cạnh đó, phường huy động lực lượng tham gia hưởng ứng sự kiện của thành phố. Hy vọng, qua hình ảnh được lan tỏa và thông điệp của sự kiện, mỗi người dân sẽ nâng cao ý thức, tự giác chọn môn thể thao phù hợp. Mỗi cá nhân khỏe mạnh chính là cơ sở xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Tương tự, nhiều đơn vị, địa phương tích cực huy động lực lượng tham gia sự kiện của thành phố như Liên đoàn Karate thành phố, Đại học Đà Nẵng, Thành đoàn, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao, Hội Thể dục dưỡng sinh… Các lực lượng hứa hẹn tạo nên không khí sôi nổi, đưa thông điệp ý nghĩa đến gần hơn với người dân.

Ông Tào Viết Hải cho hay, thành phố xác định thể dục - thể thao là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng thành phố phát triển bền vững. Do đó, mục tiêu hướng đến là đẩy mạnh các hoạt động nhằm tiếp tục phát triển thể thao quần chúng, tạo điều kiện để mọi người dân, mọi lứa tuổi đều có cơ hội tập luyện thể dục - thể thao; hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe trong mỗi gia đình, trường học, cơ quan và cộng đồng. Thành phố mong muốn phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa; hoạt động thể dục - thể thao phải thực sự trở thành một phần của đời sống xã hội, nhu cầu thường xuyên của mỗi người dân.