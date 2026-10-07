Khát khao màu áo lính

Đại úy Lê Thanh Khiết (thứ hai từ trái qua) trò chuyện cùng Minh Anh và người thân

Nét bút trong lá đơn tự nguyện

Hòa Thắng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi câu chuyện về những thế hệ đi trước vẫn được nhắc nhớ trong mỗi gia đình. Trong đợt tuyển quân năm 2027, địa phương ghi nhận nhiều thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nguyễn Thanh Thiên 3 lần viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Nguyễn Thanh Thiên, ở thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, là một trong những người như thế. Chàng trai sinh năm 2006 đã 3 lần viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thiên không sống gần gia đình. Sau khi học hết lớp 9, vì hoàn cảnh, em rời quê vào TP Hồ Chí Minh làm nghề khung tranh, tự trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình. Xa nhà, tự lập từ sớm nhưng mong muốn được khoác lên mình màu áo lính vẫn luôn còn đó.

“Em ấn tượng nhất ở người lính là tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Dù khó khăn, người lính vẫn phải đoàn kết và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là hình ảnh người lính giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn”, Thiên chia sẻ. 3 lần viết đơn với Thiên là 3 lần em kiên trì với lựa chọn của mình. Lần đầu không đạt vì lý do sức khỏe, lần thứ 2 nằm trong diện dự bị. “Nên lần này em tranh thủ viết đơn sớm hơn”, Thiên nói.

Minh Anh được Hội đồng tuyển quân năm 2027 lắng nghe nguyện vọng khi viết đơn tình nguyện

Cũng ở Hòa Thắng, Trần Minh Anh (sinh năm 2004) ở thôn Hồng Lâm, lặng lẽ viết đơn tình nguyện sau khi nhận được sự động viên của gia đình. Minh Anh từng có 2 năm học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Phan Thiết. Sau đó, vì hoàn cảnh gia đình, em vào TP Hồ Chí Minh làm nhân viên tại một công ty quảng cáo. Công việc và thu nhập tương đối ổn định, nhưng khi địa phương triển khai công tác tuyển quân năm 2027, Minh Anh quyết định tạm gác công việc, viết đơn tình nguyện.

Ít nói về hoàn cảnh riêng, Minh Anh chỉ thoáng buồn khi nhắc chuyện cha mẹ chia tay. Nhưng khi nói về mong muốn được nhập ngũ, chàng trai trẻ lại trở nên hào hứng: “Nếu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027, dù biên giới hay hải đảo em cũng sẵn sàng. Miễn là được khoác áo lính, được góp sức gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc”.

Vừa tốt nghiệp THPT, Trần Thiện Nhân (sinh năm 2008) ở thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng chọn đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Nhưng khi được gia đình và các đoàn thể địa phương động viên, Nhân đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với em, đó không chỉ là một lựa chọn, mà còn là cơ hội để được rèn luyện và thử sức trong môi trường mới.

Ông Trần Đình Vân và con trai Trần Đình Thiện Nhân

Ông Trần Đình Vân, bố của Nhân cho biết, gia đình vui và tự hào khi con sớm có ý thức về trách nhiệm của mình. “Môi trường quân đội cũng là nơi tốt để con rèn luyện ý thức, kỷ luật và bản lĩnh trước khi bước vào cuộc sống”, ông Vân chia sẻ.

Đại úy Lê Thanh Khiết - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thắng cho biết, năm nay địa phương có 5 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Những lá đơn tình nguyện cho thấy nhận thức và trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó tạo thêm động lực cho công tác tuyển quân ở địa phương”, Đại úy Lê Thanh Khiết cho biết.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Thuận Bắc tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của các công dân trẻ

Gửi khát vọng tuổi xanh vào màu áo lính

Ở xã Hàm Thuận Bắc, những lá đơn tình nguyện cũng được viết từ những suy nghĩ rất đỗi giản dị. Khê Châu Quận, sinh năm 2008, người Chăm ở thôn Lâm Giang, là 1 trong 2 thanh niên đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Viết đơn tình nguyện nhập ngũ đang được lan tỏa ở nhiều địa phương

Sinh ra trong gia đình làm nông, Quận là lao động chính, thường xuyên phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng và nhận cày ruộng cho bà con trong vùng. Cuộc sống gắn với ruộng đồng, nhưng trong suy nghĩ của chàng trai trẻ luôn kiên định và rõ ràng. Những đợt mưa lũ, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội, biên phòng, công an hỗ trợ người dân, đưa bà con đến nơi an toàn đã để lại trong Quận nhiều ấn tượng.

Em quyết định viết đơn tình nguyện vì ấn tượng với hình ảnh các anh bộ đội, biên phòng, công an tận tụy giúp người dân trong những đợt mưa lũ. Nhìn các anh, các chú, em học được nhiều điều và mong sau này mình cũng có thể làm những việc như vậy. Khê Châu Quận - thanh niên người Chăm ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc

Với Quận, viết đơn tình nguyện còn là mong muốn được truyền cảm hứng đến những bạn trẻ cùng trang lứa, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảng viên trẻ Trần Công Minh

Còn Trần Công Minh, sinh năm 2007, đảng viên trẻ ở thôn Hàm Trí, lại tìm thấy động lực từ chính truyền thống gia đình. Những câu chuyện tuổi trẻ của bố về những năm tháng trong quân ngũ, về tính kỷ luật và quá trình rèn luyện đã nuôi dưỡng trong Minh mong muốn được trở thành quân nhân. Chưa biết mình có chính thức lên đường hay không, nhưng với Minh, viết đơn tình nguyện không chỉ là chuẩn bị cho kỳ khám sức khỏe, xét tuyển sắp tới. Đó còn là cách em tự rèn mình trước khi bước vào một môi trường mới.

Theo Đại úy Trần Đức Hùng - Trợ lý quân lực Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Thuận Bắc, địa phương đã rà soát, phúc tra, xét duyệt chính trị và quản lý công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ; chú trọng nguồn dự phòng, nhất là thanh niên đi làm ăn xa. Đến nay, Hàm Thuận Bắc đã tiếp nhận 2 đơn tình nguyện. Các thanh niên đều có ý thức rèn luyện và chấp hành pháp luật tốt.

Những lá đơn tuổi trẻ

Những lá đơn tình nguyện được viết từ nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có người bắt đầu từ mong muốn được rèn luyện, có người từ sự cảm phục hình ảnh người lính, cũng có người đơn giản muốn thử sức và góp phần cho quê hương, đất nước. Điểm chung phía sau những dòng chữ ấy là sự lựa chọn của tuổi trẻ và ý thức về trách nhiệm của mình.

Chưa biết ngày nào chính thức khoác lên mình bộ quân phục, nhưng từ khoảnh khắc tự nguyện đặt bút, viết tên mình và nói lên mong muốn được góp sức, những bạn trẻ ấy đã bắt đầu hành trình của riêng mình.

Năm 2026, Hòa Thắng có 21 thanh niên trúng tuyển, gồm 18 chỉ tiêu chính thức và nguồn dự phòng. Địa phương cũng chú trọng chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ gia đình có con em nhập ngũ và tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ.