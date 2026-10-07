Ban hành danh mục mới các ngành đào tạo đại học

Theo quy định mới, các ngành đào tạo được phân loại, sắp xếp vào các lĩnh vực, nhóm ngành dựa trên nguồn gốc, nội dung kiến thức và kỹ năng chuyên môn cốt lõi. Đối với ngành có tính liên ngành, việc phân loại căn cứ mức độ tương đồng về kiến thức, kỹ năng. Những ngành chưa thể xếp vào lĩnh vực hoặc nhóm ngành cụ thể được đưa vào nhóm “Khác”.

Danh mục mới đồng thời rà soát, sắp xếp lại nhiều ngành đào tạo hiện có và cập nhật một số ngành mới, đáp ứng sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu nhân lực. Trong lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên có các ngành như Giáo dục học, Công nghệ giáo dục, Giáo dục và phát triển cộng đồng, Quản lý giáo dục, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Giáo dục đặc biệt...

Thông tư cũng quy định việc cập nhật Danh mục ngành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đào tạo và sự thay đổi của nhu cầu nhân lực. Phụ lục II kèm theo Thông tư thống kê các ngành được sắp xếp lại, giúp các cơ sở đào tạo đối chiếu tên và mã ngành. Danh mục mới là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học mở ngành, quản lý, phân loại và thống kê ngành đào tạo. Đáng chú ý, các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027 sẽ thực hiện theo Danh mục ngành mới.