Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào trường chính trị: Gắn lý luận với thực tiễn

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị.

Đổi mới cách dạy

Thực tế giảng dạy tại các trường chính trị thời gian qua ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, nhất là khả năng vận dụng nghị quyết (NQ) để giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Từ thực tế này, ThS Hồ Văn Minh (Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh) cho rằng, quan điểm "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển" trong Văn kiện Đảng phải hiện diện trực tiếp trong từng bài giảng Trung cấp lý luận chính trị (LLCT). Không thể dạy về chuyển đổi số bằng phương pháp và công cụ cũ. Giảng viên cần chủ động tạo lập môi trường dạy học số, đưa các bài toán thực tế về quản trị dựa trên dữ liệu, việc cải thiện các chỉ số PAPI, PAR Index hay PCI vào bài tập thảo luận. Qua đó, học viên thấy rõ việc vận dụng NQ trong nhiệm vụ công vụ hằng ngày.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Thị Tùng (Trường Chính trị tỉnh Nghệ An) nhấn mạnh việc lồng ghép NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An vào từng chuyên đề. Cách làm này giúp lý luận gần hơn với thực tiễn, học viên nhờ đó không chỉ "hiểu" mà còn nắm được phương pháp hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương sau khi rời lớp học.

ThS Lê Phước Quang (Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh) cho rằng, tính chủ động của giảng viên có vai trò quyết định. Người dạy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn kết nối, gợi mở và dẫn dắt. Mỗi buổi học cần trở thành diễn đàn trao đổi, nơi thầy trò cùng phân tích, vận dụng những định hướng của Đảng vào những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

“Giảng sâu, sát thực tiễn”

Loại bỏ lối truyền đạt sáo rỗng, chạy theo chỉ tiêu cơ học là tinh thần được các đại biểu thống nhất. Trong bối cảnh áp dụng bộ giáo trình mới và triển khai Quy định số 396-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, giảng viên buộc phải chuyển từ "giảng đúng, giảng đủ" sang "giảng sâu, sát thực tiễn".

Từ đó, các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đang đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực. Tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" hay quan điểm "lấy Nhân dân làm chủ thể" được cụ thể hóa bằng các bài tập tình huống thực tế: Từ giải phóng mặt bằng, vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, thu hút đầu tư xanh cho đến bảo tồn văn hóa Huế trong tiến trình phát triển đô thị di sản.

ThS Hoàng Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khẳng định: Giá trị lớn nhất từ các tham luận, thảo luận là sự thống nhất cao về nhận thức và phương pháp hành động. Đưa NQ vào trường chính trị không phải là việc làm theo phong trào, mà là nhiệm vụ thường xuyên, bài bản và có hệ thống.

Tinh thần "đồng giảng, đồng kiến tạo" thể hiện qua các tham luận, tập trung vào các vấn đề cốt lõi: làm rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố; đồng thời đề xuất cách đưa những nội dung này vào từng bài học.

Những tri thức, kinh nghiệm và giải pháp được đúc kết sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thời gian tới. Đội ngũ giảng viên các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nói riêng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa NQ của Đảng vào thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở mỗi địa phương.