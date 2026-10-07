Từ chiếc mũ rơm đến AI: Hành trình học tập không ngừng ở Phường Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Một số hình ảnh ngày lễ phát động đẩy mạnh học tập suốt đời

Sáng 6/10, tại Phân hiệu Trường THCS Cầu Giấy B, UBND phường Cầu Giấy tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” - chủ đề của Tuần lễ năm nay cũng gợi mở một câu chuyện rất gần với cuộc sống: Khi tri thức và công nghệ thay đổi từng ngày, mỗi người cần học như thế nào để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ những công cụ mới?

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Đến dự, chia sẻ niềm vui với thầy và trò nhà trường có ông Phạm Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Giấy; bà Lê Thị Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; ông Tống Xuân Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Mỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng; bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường cùng đại diện các ban, ngành, các tổ dân phố, các nhà trường trên địa bàn Phường Cầu Giấy, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trường THCS Cầu Giấy B.

Thày trò và đại biểu tương tác về công nghệ số

Để việc học không chỉ ở trường…

Phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, khi tri thức và công nghệ thay đổi từng ngày, việc học không thể dừng lại ở mái trường hay một tấm bằng, mà cần trở thành nhu cầu tự thân, một thói quen mỗi ngày.

Với tình cảm của người gắn bó sâu sắc với Cầu Giấy, bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ: “Chúng ta đang sống trên một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, hiếu học, nơi tập trung nhiều cơ sở giáo dục, nghiên cứu, khoa học và công nghệ”. Nền tảng tri thức ấy cần tiếp tục được vun đắp, lan tỏa đến từng tổ dân phố, từng gia đình, để mỗi người đều có cơ hội học hỏi, tiếp cận tri thức mới và làm chủ công nghệ.

Giao lưu với các chuyên gia

“Người học” hôm nay không chỉ là học sinh. Đó có thể là người cao tuổi làm quen với một ứng dụng mới, người lao động học thêm kỹ năng hay người dân sử dụng các tiện ích số. Mỗi điều mới học được là thêm một cách để tự tin bước cùng những đổi thay của cuộc sống. Phát biểu hưởng ứng tại buổi Lễ, ông Đinh Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4 đã khẳng định tâm huyết và tinh thần học tập suốt đời để nhân rộng, lan tỏa tới từng gia đình, dòng họ. Em Tạ Gia Linh, lớp 8T8 trường THCS Cầu Giấy B thay mặt học sinh toàn trường hứa quyết tâm tích cực học tập, không ngừng thực hành để làm giào thêm tri thức của bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Tiết mục văn nghệ do các em biểu diễn

Cùng với mở rộng cơ hội học tập, Cầu Giấy sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, khai thác nền tảng số, thư viện số, internet và từng bước đưa AI vào các hoạt động học tập. Công nghệ mở ra những cánh cửa mới của tri thức, nhưng điều quan trọng không chỉ là biết sử dụng. Chúng ta cần tiếp cận và chinh phục công nghệ bằng đạo đức và hiểu biết đúng đắn”.

Trong những ngày qua, Phường Cầu Giấy là đơn vị có nhiều hoạt động tích cực, làn toản đến các cấp, các ngành và dân cư trên địa bàn. Chiến dịch 100 ngày Chuyển đổi số trên địa bàn phường đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cơ quan đơn vị tham gia thực hiện với sự phát triển các thư viện cộng đồng số, gần 20 phiên livestream về các hoạt động giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội, các chương trình tập huấn cán bộ casn bộ công chức viên chức và các tổ dân phố về AI…

Trưng bày các tác phẩm của học sinh

Từ chiếc mũ rơm đến AI

Có một khoảng lặng đầy cảm xúc trong chương trình sáng 6/10. Qua hoạt cảnh “Hành trang đi học”, học sinh Trường THCS Cầu Giấy B đưa người xem trở về những năm tháng chiến tranh. Khi ấy, hành trang đến lớp có chiếc mũ rơm, lớp học nép dưới mái tranh, bên những căn hầm trú ẩn. Bom đạn có thể làm rung chuyển vách lớp nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập của những thế hệ cha anh. Nhiều năm đã đi qua. Cũng ở tuổi ấy, những cô cậu học trò hôm nay bước vào lớp học với internet, thư viện số và bắt đầu khám phá thế giới trí tuệ nhân tạo.

Trên sân khấu sáng nay, Phạm Nhật Minh, học sinh lớp 7T1, xuất hiện với thành tích đáng tự hào: Huy chương Bạc quốc tế tại cuộc thi Olympic về trí tuệ nhân tạo. Hình ảnh Minh như một sợi dây nối câu chuyện từ chiếc mũ rơm năm xưa đến AI hôm nay. Thời gian đã đổi thay, hành trang đến lớp cũng khác, nhưng có một điều vẫn được trao truyền qua nhiều thế hệ học trò: khát vọng học hỏi, khám phá và bước tới kho tàng tri thức nhân loại.

Từ chiếc mũ rơm đến AI là một hành trình

Trường học lớn nhất là phụng sự nhân dân

Tấm huy chương của Nhật Minh vì thế không chỉ kể câu chuyện về một thành tích. Đằng sau đó còn là tinh thần dám tìm hiểu điều mới, tự học, thực hành và bước ra ngoài những trang sách. Để tinh thần học tập suốt đời không dừng lại ở một tuần lễ, lãnh đạo phường Cầu Giấy đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các nhà trường và các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn.

Học tập suốt đời không chỉ là khẩu hiệu

Trường học không chỉ có những giờ chính khóa mà cần mở rộng không gian văn hóa đọc, tăng cường các hoạt động về kỹ năng, giá trị sống, tạo cơ hội để học sinh học từ sách, từ trải nghiệm và từ cuộc sống xung quanh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng phải trở thành một tấm gương tự học; chủ động nâng cao chuyên môn, cập nhật kỹ năng công nghệ, thích ứng với yêu cầu của chính quyền số. Những điều học được cuối cùng phải trở về với một mục tiêu rất cụ thể phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Một học sinh đọc thêm một trang sách, đặt thêm một câu hỏi; một người cao tuổi kiên nhẫn học một thao tác mới trên điện thoại; một giáo viên thử một cách dạy mới; hay một cán bộ học thêm kỹ năng số để người dân bớt một thao tác, bớt một lần chờ đợi. Rồi tiếng trống trường vang lên, Tuần lễ học tập suốt đời cũng sẽ khép lại. Nhưng trên hành trình tự học của mỗi người, ngày mai luôn bắt đầu từ chính hôm nay. Chương trình buổi Lễ khép lại với dư âm tốt đẹp của các đại biểu, khách mời về môi trường giáo dục nền nếp, sự sáng tạo, tâm huyết trong dạy học và giáo dục của trường THCS Cầu Giấy B./.