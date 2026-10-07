5 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2027, nhiều người chưa biết

Những trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự 2027?

Tại Điều 41, Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự quy định các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ theo quy định nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Theo quy định công dân nam đủ 17 tuổi trở lên đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: TL

Thẩm quyền quyết định miễn đi nghĩa vụ quân sự

Cũng theo quy định của Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự thẩm quyền quyết định miễn nghĩa vụ quân sự được nêu rõ:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn gọi nhập ngũ đối với công dân theo quy định nêu trên.

Thời điểm gọi công dân đi nghĩa vụ quân sự 2027

Căn cứ theo Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ trong năm như sau:

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.

Theo đó, thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2027 là vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027. Thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ 2027 sẽ thực hiện theo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự

- Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

- Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đủ 18 tuổi trở lên.

Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn tại khoản này.