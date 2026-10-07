Chủ động thực hiện tốt công tác y tế học đường

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra khu vực bếp của Trường Mầm non Ngôi Sao Sơn La, phường Tô Hiệu.

Tại Trường Tiểu học và THCS Song Khủa, xã Song Khủa, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh được triển khai ngay từ đầu năm học. Thầy giáo Bàn Văn Muôn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế xã Song Khủa tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho hơn 760 học sinh. Kết quả khám là cơ sở để nhà trường và gia đình theo dõi và có phương án chăm sóc phù hợp với những trường hợp học sinh phát hiện có vấn đề bất thường về sức khỏe.

Còn tại xã Vân Hồ, đến nay, 10/10 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn đã tổ chức khám sức khỏe cho gần 5.800 trẻ em và học sinh, hồ sơ khám sức khỏe được cập nhật trên phần mềm quản lý y tế cơ sở, tạo cơ sở thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh.

Ông Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, thông tin: Bên cạnh việc khám sức khỏe, xã chỉ đạo các nhà trường chú trọng phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh trường lớp, nguồn nước, nhà vệ sinh và an toàn thực phẩm, nhất là tại các trường tổ chức ăn bán trú, nội trú. Công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về vệ sinh cá nhân, phòng tránh tai nạn thương tích và chăm sóc sức khỏe được lồng ghép trong các hoạt động giáo dục.

Giờ ăn bán trú của học sinh Trường Mầm non Chiềng Cơi, phường Chiềng Cơi.

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 1/8/2026 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai công tác quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử cho trẻ em, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, bảo đảm 100% học sinh được khám sức khỏe theo quy định. Dữ liệu sức khỏe được định hướng tích hợp trên ứng dụng VNeID và kho dữ liệu ngành y tế; kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Hiện nay, tỉnh đang triển khai 3 mô hình y tế trường học gắn với y tế cơ sở trên địa bàn, gồm: Mô hình Trường học có nhân viên y tế chuyên trách, tại 25 trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông nội trú tiểu học và THCS; mô hình trường học không có nhân viên y tế, do giáo viên kiêm nhiệm phụ trách, có sự hỗ trợ định kỳ của trạm y tế xã; mô hình phối hợp trực tiếp giữa trường học và trạm y tế xã, ký kết quy chế hợp tác trong chăm sóc sức khỏe học sinh. Đến nay, toàn tỉnh có 80% trường học có phòng y tế, được trang bị thiết bị cơ bản theo danh mục tối thiểu của Bộ Y tế. Đến ngày 25/9, toàn tỉnh đã có 267/406 trường học hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Song Khủa khám sức khỏe cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Song Khủa.

Đối với công tác đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường, trong tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể các trường học tổ chức hoạt động bán trú. Trong đó, tập trung kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, quy trình chế biến thực phẩm, việc thực hiện các quy định về chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách tuyển dụng, phát triển nhân lực y tế trường học; rà soát, đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sức khỏe, dinh dưỡng... Phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế, tủ thuốc và thiết bị thiết yếu; 100% trường học tổ chức truyền thông sức khỏe, dinh dưỡng và cập nhật dữ liệu sổ sức khỏe điện tử; 60% trường mầm non có nhân viên y tế chuyên trách.