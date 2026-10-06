Mở rộng sản phẩm, nâng chất lượng phục vụ

Theo kế hoạch phát triển du lịch Halal, giai đoạn 2026 - 2027, Khánh Hòa sẽ rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan và doanh nghiệp lữ hành đối với khách Hồi giáo.

Giai đoạn 2028 - 2030, tỉnh phấn đấu hình thành 3 khách sạn đạt chuẩn thân thiện với khách Halal, 5 nhà hàng đạt chuẩn ẩm thực Halal và 3 tuyến du lịch mẫu.

Hàng năm, địa phương dự kiến tổ chức ít nhất một lớp tập huấn về văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và kỹ năng phục vụ khách Hồi giáo cho đội ngũ lao động trong ngành du lịch.

Khánh Hòa phát triển du lịch Halal.

Khánh Hòa định hướng phát huy thế mạnh về du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng, du lịch gia đình, chăm sóc sức khỏe và MICE để xây dựng sản phẩm phù hợp với thị trường Halal.

Các sản phẩm có thể kết hợp trải nghiệm làng nghề yến sào, trầm hương, tìm hiểu văn hóa Chăm, Raglai và các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Các cơ sở kinh doanh du lịch được khuyến khích bố trí không gian cầu nguyện phù hợp; xây dựng thực đơn Halal và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn, chứng nhận liên quan.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, trang bị kiến thức về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, thói quen tiêu dùng và kỹ năng phục vụ khách Hồi giáo.

Tăng kết nối, quảng bá thị trường Halal

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Halal trên các nền tảng số và lồng ghép vào những chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh.

Điểm quét mã QR dự kiến được triển khai tại sân bay Cam Ranh để hỗ trợ du khách tìm kiếm thông tin về các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Tỉnh cũng định hướng tăng cường kết nối hàng không với Malaysia, Indonesia, Ấn Độ và khu vực Trung Đông; nghiên cứu thành lập Liên minh Du lịch Halal nhằm tăng liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn và các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Cùng với việc mở rộng thị trường, địa phương chú trọng bảo đảm chất lượng và an toàn cho du khách.

Hội nghị du lịch "Việt Nam - Điểm hẹn mới của du lịch Halal" được tổ chức tại Khánh Hòa.

Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh ăn uống, khu phố ẩm thực; chủ động phòng ngừa, xử lý tình trạng chèo kéo, trộm cắp, lừa đảo trực tuyến như đặt phòng giả, tour giả.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp lựa chọn mô hình thí điểm, nâng chất lượng dịch vụ và quảng bá điểm đến.

Thông qua việc phát triển đồng bộ sản phẩm, nhân lực, hạ tầng và hoạt động xúc tiến, Khánh Hòa hướng tới xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách Hồi giáo, qua đó mở rộng thêm một phân khúc khách quốc tế giàu tiềm năng.