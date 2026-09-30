Khám phá du lịch vùng cao Anh Dũng

Từ những dòng thác len giữa vùng đá, cung đường xuyên núi đến không gian văn hóa Raglai..., xã Anh Dũng có nhiều chất liệu để làm du lịch. Với những lợi thế sẵn có, xã Anh Dũng đang định hình hướng phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên, văn hóa bản địa và cộng đồng.

Tài nguyên phong phú

Từ Quốc lộ 27 rẽ vào khu dân cư Hòa Sơn cũ, nay thuộc xã Anh Dũng, chỉ một quãng ngắn đã đến Thác Tiên. Cảnh quan nơi đây khá đặc biệt, lại nằm ngay gần khu dân cư nên dễ dàng đi đến. Ngọn thác không cao, nằm ở một vùng đá trải rộng, nơi dòng nước tìm đường len qua những khối đá lớn, chia thành nhiều tầng, nhiều nhánh. Chỗ nước tràn trên mặt đá, chỗ tụ vào những hõm nhỏ, khuất sau lớp đá rồi lại hiện ra ở tầng thấp hơn. Vào mùa mưa, nước đầy hơn, những tầng thác nối nhau hiện rõ, làm nổi bật cấu trúc tự nhiên của cả vùng.

Không gian trải nghiệm từ Thác Tiên có thể mở rộng về hồ Sông Than và những dòng thác Liên Xô, Thác Mưa, thác Gia Hoa rồi theo những cung đường xuyên núi đến các làng Raglai. Hệ thống sông, suối cùng những cảnh quan còn khá nguyên sơ tạo điều kiện để phát triển các loại hình du lịch trekking, cắm trại, khám phá thiên nhiên.

Hạ tầng giao thông thuận lợi mở thêm cơ hội kết nối xã Anh Dũng với các hành trình du lịch liên vùng.

Tài nguyên du lịch của xã Anh Dũng còn có những cung đường nối với nhau mang giá trị trải nghiệm. Ma Nới - Tà Nôi là một cung đường như thế. Sau mỗi chặng, cảnh quan chuyển dần từ sườn núi, thung lũng, nương rẫy đến những làng Raglai. Từ Tà Nôi, tuyến đường tiếp tục hướng về Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng), mở ra một hành trình nối vùng duyên hải với cao nguyên.

Ông Trương Đình Quốc (đại diện một doanh nghiệp du lịch chuyên thiết kế tour caravan tại TP. Đồng Nai) cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đưa những đoàn xe qua cung Ma Nới - Tà Nôi. Cảnh quan thay đổi liên tục nên với khách caravan, cung đường cũng chính là một phần trải nghiệm. Nếu có thêm những điểm dừng gắn với ẩm thực, nông sản và văn hóa địa phương, khách sẽ có thêm lý do để dừng lâu hơn thay vì chỉ đi qua”.

Văn hóa, đời sống của cộng đồng Raglai cũng là nguồn tài nguyên cần được khai thác vào hoạt động du lịch. Tại Tà Nôi, Gia Hoa, Gia Rót, thôn Do, thôn Ú..., nhiều giá trị văn hóa truyền thống như lễ cúng đầu lúa mới, lễ bỏ mả, biểu diễn nhạc cụ mã la, đàn chapi, hát dân ca, biểu diễn dân vũ, nghề đan gùi vẫn được đồng bào lưu giữ. Nghệ nhân Ưu tú Chamaléa Âu vẫn truyền dạy mã la, những làn điệu dân ca truyền thống hoặc chế tác, biểu diễn đàn chapi.

Từ tiềm năng đến sản phẩm

Theo ông Phan Kế Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Anh Dũng, cơ sở lưu trú, ăn uống và các dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn còn ít, quy mô nhỏ; lao động tại chỗ thiếu kỹ năng về lưu trú, nhà hàng, hướng dẫn và quản lý dịch vụ. Đây là những hạn chế được địa phương xác định phải giải quyết trong quá trình đưa các tài nguyên du lịch vào khai thác.

Thác Tiên - một cảnh đẹp ở xã Anh Dũng.

Trong định hướng phát triển du lịch, xã Anh Dũng chọn cách phân vùng để tập trung sản phẩm. Không gian phía tây nam gồm tuyến Tà Nôi - Tà Năng, các thác Liên Xô, Gia Hoa, Thác Mưa và những làng Raglai được định hướng cho du lịch sinh thái, khám phá gắn với văn hóa cộng đồng. Phía đông bắc lấy hồ Sông Than, Thác Tiên kết nối các vùng cây ăn trái tại Tân Lập, Tân Hiệp, Tân Định. Từ 2 không gian này, địa phương định hình 3 nhóm sản phẩm chính: Sinh thái - khám phá, văn hóa - cộng đồng, du lịch nông nghiệp.

Cách phân vùng trên được kỳ vọng khai thác tốt các tiềm năng của địa phương. Trong đó, thác, hồ và cung đường tạo trải nghiệm thiên nhiên; các làng Raglai bổ sung văn hóa, ẩm thực, lưu trú; vùng cây ăn quả tạo thêm sản phẩm nông nghiệp. “Địa phương đã xác định Tà Nôi, Gia Rót được ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng. Trên cơ sở đó, thực hiện lựa chọn hộ dân phù hợp để phát triển nhà sàn lưu trú; cải tạo cảnh quan, bố trí biển chỉ dẫn, thiết bị thu gom rác. Đồng thời, xã sẽ mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch dự kiến tổ chức tại Tà Nôi, Gia Rót, Tân Lập; dạy nghề đan gùi, chế tác đàn Chapi cùng các sản phẩm địa phương”, ông Phan Kế Vũ cho biết.

Khi các sản phẩm và dịch vụ được chuẩn bị đồng bộ với hạ tầng giao thông, xã Anh Dũng có cơ hội trở thành một chặng trải nghiệm trên hành trình từ vùng duyên hải phía nam tỉnh Khánh Hòa lên cao nguyên.

Theo định hướng đến năm 2030, xã Anh Dũng phát triển du lịch tại Thác Tiên, hồ Sông Than, thác Liên Xô, Thác Mưa; duy trì hoạt động văn hóa gắn với lễ cúng đầu lúa mới tại Tà Nôi, Gia Hoa; hình thành 1 - 2 tổ/nhóm chế tác sản phẩm truyền thống như đàn chapi, mã la, gùi, nỏ. Đồng thời, phấn đấu có từ 2 cơ sở du lịch vườn kết hợp homestay gắn với sản xuất nông nghiệp; kêu gọi đầu tư 1 - 2 điểm dừng chân trên tuyến Anh Dũng - Tà Năng phục vụ ăn uống, nghỉ chân và kết nối hành trình.