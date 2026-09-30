Phục dựng Điện Kính Thiên: ‘Ngoại lệ’ đặc biệt của UNESCO

Trước thềm Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã đón nhiều người dân, du khách về tham dự chương trình tổng duyệt và dâng hương tưởng niệm. Với những người từng nhiều lần trở lại nơi này, đó là dịp ôn lại những ký ức về vùng đất lịch sử; với thế hệ trẻ, lễ hội mở thêm một cách tiếp cận gần gũi với lịch sử quê hương.