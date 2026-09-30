Phục dựng Điện Kính Thiên: ‘Ngoại lệ’ đặc biệt của UNESCO
Sau 15 năm kiên trì nghiên cứu, khảo cổ và đối thoại quốc tế, việc phục dựng Điện Kính Thiên - Hoàng Thành Thăng Long đã mở ra một “ngoại lệ” đặc biệt trong bảo tồn di sản thế giới. UNESCO đã chấp thuận việc hạ giải có kiểm soát các công trình đương đại nằm ngay trong vùng lõi di sản thế giới để từng bước khôi phục không gian lịch sử của Chính điện Kính Thiên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuc-dung-dien-kinh-thien-ngoai-le-dac-biet-cua-unesco-420072.htm