Trang trọng lễ kỷ niệm 116 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, sáng nay, 30/9, Ban Quản lý Di tích tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Buổi lễ diễn ra tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo Ban Quản lý Di tích tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30/9/1910 tại thị xã Vinh (nay là phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An). Ngay từ tuổi thiếu thời, đồng chí đã nặng lòng với nỗi khổ đau của người dân mất nước và sớm có ý thức về con đường giải phóng dân tộc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: T.H

Từ năm 1926 – 1929, Nguyễn Thị Minh Khai tích cực tham gia các tổ chức yêu nước và cách mạng, trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện đảng viên, tham gia thành lập Hội Phụ nữ giải phóng và có những đóng góp quan trọng cho phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đầu năm 1930, đồng chí Minh Khai được giới thiệu ra Bắc, rồi sang Trung Quốc, làm việc tại văn phòng chi nhánh Đông phương Bộ của Quốc tế Cộng sản.

Năm 1931, đồng chí bị bắt, trải qua gần 3 năm tù đày, tra tấn tại Quảng Châu, Hương Cảng và Thượng Hải. Năm 1933, nhờ Quốc tế cứu tế Đỏ, Minh Khai được trả tự do, ra tù lấy tên là Thị Vải, đến Thượng Hải bắt liên lạc với đồng chí Lê Hồng Phong và hoạt động trong Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng.

Năm 1935, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII ở Matxcơva, với bí danh Phan Lan, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đại diện cho hàng triệu phụ nữ bị áp bức ở các nước thuộc địa trình bày bản tham luận về “Vai trò của phụ nữ Đông Dương tham gia đấu tranh cách mạng”. Bài tham luận được Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ và sự quan tâm sâu sắc của đồng chí đối với vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 116 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: T.H

Năm 1937, đồng chí trở về Sài Gòn, công tác tại cơ quan Xứ ủy Nam Kỳ và được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn, trở thành một trong những lãnh đạo chủ chốt của phong trào cách mạng Nam Kỳ giai đoạn 1936 – 1940.

Trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy gian lao ấy, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong – hai người con của quê hương xứ Nghệ – đã nên duyên vợ chồng. Tình yêu của họ hòa chung với tình yêu quê hương, đất nước và lý tưởng cách mạng. Khi người con gái nhỏ chưa đầy tháng tuổi, Minh Khai đã phải gửi con lại cho cơ sở nuôi dưỡng để tiếp tục nhiệm vụ cách mạng.

Ngày 30/7/1940, đồng chí bị địch bắt khi đang cùng Xứ ủy Nam Kỳ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Tại Khám Lớn Sài Gòn, trải qua những trận đòn tra tấn tàn bạo, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Đồng chí đã lấy máu của mình viết lên phía sau cánh cửa xà lim những dòng thơ bất khuất:

“Dù đánh, dù treo, càng cương quyết/ Dù kìm, dù kẹp chẳng sai lời/ Hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ/ Triệt để thực hành chết mới thôi”.

Rạng sáng ngày 26/8/2041 (tức ngày 4/7 năm Tân Tỵ), thực dân Pháp đã đưa đồng chí Minh Khai đi xử bắn tại Nhà thương Giếng Nước, nay là Bệnh viện Hóc Môn – Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước họng súng quân thù, người nữ chiến sĩ cộng sản không cho bịt mắt và hiên ngang hô vang những lời cuối cùng: “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm! Cách mạng Đông Dương thành công muôn năm!”.

Du khách nghe thuyết minh tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: T.H

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai anh dũng hy sinh khi mới 31 tuổi. Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng sự nghiệp và khí phách của đồng chí đã trở thành một phần bất tử trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là biểu tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam kiên trung, bất khuất.

116 năm đã trôi qua, nhưng tên tuổi, cuộc đời và lý tưởng cách mạng cao đẹp của đồng chí vẫn vẹn nguyên giá trị. Hình ảnh người nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, một lòng son sắt với Đảng, với cách mạng mãi là niềm tự hào, là nguồn cảm hứng và tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.