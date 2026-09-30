Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 trên toàn quốc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo Chỉ thị, các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc.

Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể của hoạt động văn hóa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức các hoạt động trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa, theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng.

Các hoạt động góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: LB

Phương thức tổ chức cần được đổi mới mạnh mẽ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, người có uy tín; tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định.

Các địa phương tổ chức đa dạng hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc; thực hành, truyền dạy di sản văn hóa truyền thống và các hoạt động sáng tạo phù hợp.

Cùng với đó, chú trọng giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề, làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ; tăng cường giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc, các thế hệ và các địa phương, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc và trao truyền giá trị văn hóa liên thế hệ.

Mỗi địa phương chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm gắn với du lịch

Thủ tướng yêu cầu mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố, cấp xã, phường rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện văn hóa, không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Các địa phương được yêu cầu khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa, không gian sáng tạo; tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả, tác phẩm ở các cấp, các ngành, địa phương. Chú trọng tổ chức lưu động để đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức hoạt động văn hóa tại xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố, thiết chế văn hóa và không gian công cộng; tạo điều kiện để người dân trực tiếp đề xuất, tổ chức, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động, sản phẩm văn hóa.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với các cấp chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động; tăng cường hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong lực lượng vũ trang gắn với giao lưu, phục vụ Nhân dân, nhất là tại địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cộng đồng và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng; tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc miễn giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và chi phí liên quan tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí, thiết chế văn hóa, thể thao trong Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước.