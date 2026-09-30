Dòng chảy âm nhạc hàn lâm và những thanh âm ngân mãi cùng thời gian

Diễn ra trong tháng 10 và 11-2026 tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuỗi sự kiện quy tụ các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam thuộc nhiều phong cách âm nhạc.

Hai đêm nghệ thuật giàu màu sắc

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện gồm hai chương trình được đầu tư quy mô, phản ánh hai mảng đào tạo chủ lực của Khoa: Âm nhạc thính phòng cổ điển thế giới và các tác phẩm thính phòng, cách mạng, nhạc nhẹ Việt Nam.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin về chuỗi chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thọ Nam

Cụ thể, chương trình “Concert Resonantia” diễn ra ngày 24-10-2026 tập trung vào dòng nhạc thính phòng cổ điển thế giới. Khán giả sẽ được thưởng thức các trích đoạn Opera và Operetta kinh điển của Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky... qua sự thể hiện của các giọng ca: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, nhóm Dòng Thời Gian... kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Tiếp đó, chương trình “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra ngày 14-11-2026, khắc họa bức tranh dòng chảy âm nhạc Việt Nam qua 3 chương. Chương I tái hiện ký ức hào hùng qua các ca khúc đi cùng năm tháng: “Bình Trị Thiên khói lửa”, “Tình ca”, “Người Hà Nội”, “Đường chúng ta đi”...

Chương II là không gian lắng đọng về tình thầy trò, quê hương với các ca khúc: “Bài ca người giáo viên nhân dân”, “Trở về”, “Ngày xưa ơi - Về đi em”... Chương III lại cho thấy tinh thần âm nhạc trẻ trung, đương đại với “Không thể và có thể”, “Ôi quê tôi”, “Hà Nội đêm trở gió”, “Khát vọng”...

Đêm nhạc tháng 11 quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi nhiều thế hệ: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam cùng Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Việt Hoàn, Đăng Dương, Tân Nhàn, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân... Tổng đạo diễn chương trình là PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn; Giám đốc âm nhạc: Lưu Hà An.

Về định hướng nghệ thuật của chuỗi sự kiện, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc nhấn mạnh: "Thông qua hai chương trình, Khoa Thanh nhạc thể hiện sự chủ động, nhạy bén trong bối cảnh đời sống nghệ thuật đương đại; từng bước đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, góp phần định vị và nâng cao thẩm mỹ âm nhạc trong đời sống xã hội".

Chia sẻ thêm về khía cạnh chuyên môn, TS.NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc cho biết: "Điểm đặc biệt của chuỗi sự kiện là sự tiếp nối thế hệ ngay trên một sân khấu. Khán giả sẽ được chứng kiến sự gặp gỡ giữa các giảng viên tiêu biểu, những nghệ sĩ nổi tiếng trưởng thành từ mái trường này và cả những sinh viên xuất sắc nhất đang được đào tạo".

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đánh giá cao quy mô, đầu tư chuyên môn của chương trình “Concert Resonantia” và “70 năm - Những thanh âm ngân mãi”. Ảnh: Thọ Nam

Nơi kết nối các thế hệ nghệ sĩ

Đánh giá về chuỗi sự kiện, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận định, Khoa Thanh nhạc là một trong những đơn vị nòng cốt, có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng. Sự xuất hiện thường xuyên của các nghệ sĩ lão thành như NSND Quang Thọ bên cạnh các thế hệ giảng viên, sinh viên trẻ là minh chứng cho sức lao động nghệ thuật bền bỉ và sự tiếp nối liên tục.

Đồng quan điểm, NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện cho rằng, việc đưa vào chương trình các tác phẩm kinh điển đòi hỏi kỹ thuật cao vừa là thách thức, vừa khẳng định năng lực tổ chức và biểu diễn nhạy bén của Khoa trong bối cảnh đời sống nghệ thuật đương đại.

Theo PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, chỉ đạo 2 chương trình: "Không chỉ là "địa chỉ đỏ" đào tạo kỹ thuật thanh nhạc, Khoa Thanh nhạc còn là không gian nghệ thuật nơi các thế hệ nghệ sĩ được hun đúc nhân cách nghề nghiệp, tinh thần sáng tạo, luôn tiệm cận với những xu hướng phát triển của nghệ thuật thanh nhạc thế giới, đồng thời có ý thức trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc".

Trong suốt chặng đường 70 năm phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi đây giữ vai trò bệ phóng cho nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam qua các thời kỳ như: PGS.TS.NGND Lô Thanh, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung… Bên cạnh đó, Khoa cũng cung cấp cho nền âm nhạc Việt Nam liên tiếp những thế hệ nghệ sĩ Việt tài năng, những giảng viên âm nhạc giỏi cho những cơ sở đào tạo thanh nhạc lớn của đất nước.

Việc tổ chức hai chương trình nghệ thuật lớn lần này tiếp tục khẳng định định hướng đưa dòng âm nhạc hàn lâm, thính phòng đến gần hơn với đông đảo công chúng.