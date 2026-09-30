Ở nơi Nhật Kim Anh sinh ra có một nơi đẹp như thước phim cổ trang

Nhắc đến du lịch Thanh Hóa - quê hương của nữ ca sĩ/diễn viên Nhật Kim Anh, nhiều người thường nghĩ ngay tới biển Sầm Sơn, Pù Luông hay Thành Nhà Hồ. Thế nhưng, vùng đất này còn có một danh thắng mang vẻ đẹp rất khác: Kim Sơn, nơi núi đá vôi xen giữa đầm nước, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Quê gốc của ca sĩ Nhật Kim Anh ở Thanh Hóa.

Danh thắng Kim Sơn nằm tại xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa, từng thuộc địa phận huyện Vĩnh Lộc. Nơi đây được công nhận là danh thắng cấp quốc gia từ năm 2009. Quần thể nổi bật với 29 ngọn núi đá vôi cùng hệ thống hang động, sông nước và những cảnh quan tự nhiên đặc trưng.

Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Điểm khiến Kim Sơn dễ tạo ấn tượng ngay từ hành trình đầu tiên là trải nghiệm ngồi thuyền trên suối Ấu. Mặt nước len giữa những dãy núi đá, trong khi hai bên mở ra những khoảng xanh yên tĩnh. Vào mùa thu, hoa súng bung nở trên mặt nước càng khiến khung cảnh trở nên mềm mại, thơ mộng. Đây cũng là thời điểm Kim Sơn được đánh giá là một trong những mùa đẹp trong năm.

Từ trên thuyền, du khách có thể quan sát những vách núi đá vôi dựng lên giữa vùng nước. Cảnh quan thay đổi theo từng đoạn đường, lúc mở ra khoảng nước rộng, lúc lại thu hẹp giữa những khối núi. Chính sự đan xen giữa núi và nước tạo cho Kim Sơn vẻ đẹp dễ liên tưởng đến những bối cảnh điện ảnh.

Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Nhưng hành trình ở đây không chỉ dừng lại trên mặt nước. Bên trong quần thể còn có hệ thống hang động nổi bật như động Ngọc Kiều, động Kim Sơn và động Tiên Sơn. Những hang động này nằm liền kề trong quần thể danh thắng và còn lưu giữ các bài thơ, bút tích cổ trên vách đá.

Đặc biệt, động Kim Sơn là hang động nước với không gian uốn khúc, những khối thạch nhũ và cấu tạo đá tự nhiên tạo nên cảnh quan kỳ thú. Du khách có thể ngồi thuyền tiến sâu vào lòng núi, trải nghiệm cảm giác chuyển từ không gian rộng mở ngoài trời sang thế giới tối và tĩnh lặng bên trong hang.

Thạch nhũ lung linh huyền ảo hấp dẫn du khách khi khám phá các động tại danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn, xã Biện Thượng. Ảnh: báo Thanh Hóa

Sau hành trình khám phá hang động, du khách có thể ghé chùa Linh Ứng, một điểm đến tâm linh nằm trong quần thể danh thắng. Ngôi chùa kết hợp với núi đá, mặt nước và không gian xanh xung quanh tạo nên một góc cảnh quan yên tĩnh, khác hẳn vẻ sôi động của những điểm du lịch biển quen thuộc.

Chùa Linh Ứng tựa lưng vào vách núi. Ảnh: VietNamNet

Điều thú vị là Kim Sơn không chỉ đẹp ở một thời điểm cố định. Nếu mùa thu nổi bật với hoa súng và mặt nước thơ mộng, những thời điểm khác trong năm lại mang đến diện mạo riêng cho quần thể núi đá và hang động. Chính sự thay đổi của cảnh sắc khiến nơi đây có nhiều góc chụp khác nhau mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào các công trình nhân tạo.

Với những du khách muốn tìm một Thanh Hóa khác ngoài những điểm đến quen thuộc, Kim Sơn có thể là một lựa chọn đáng khám phá. Một chuyến đi tại đây có thể kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng hành trình: ngồi thuyền giữa núi đá, len vào hang động, ngắm hoa súng trên suối Ấu và vãn cảnh chùa.

Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Không quá ồn ào nhưng đủ đặc biệt, Kim Sơn giống như một thước phim thiên nhiên được tạo nên từ núi, nước và những hang động nằm sâu trong lòng đất. Có lẽ cũng vì thế mà nơi này đang dần được nhiều du khách biết đến khi muốn tìm một góc xứ Thanh khác lạ hơn.