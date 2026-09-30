Lữ đoàn 299 (Quân đoàn 12) làm sạch những vùng đất đem lại sự bình yên cho nhân dân

Những bước chân trên vùng đất còn sót bom mìn

Chiến tranh đã lùi xa, những cánh rừng, nương rẫy và bản làng trên mảnh đất Tuyên Quang đang từng ngày đổi mới. Thế nhưng, ở một số khu vực, dưới lớp đất vẫn còn bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, đe dọa cuộc sống người dân và cản trở việc khai thác, sử dụng đất. Để có được những diện tích đất an toàn, bộ đội công binh Lữ đoàn 299 đã không quản hiểm nguy, cẩn trọng, tỉ mỉ dò tìm, xử lý từng quả mìn nằm sâu trong lòng đất.

Từ tháng 3 đến tháng 9-2026, Đội rà phá bom mìn, vật nổ Lữ đoàn 299 được giao nhiệm vụ dò tìm, rà phá, xử lý, vô hiệu hóa bom mìn, vật nổ còn sót lại tại khu vực điểm cao 1515, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là địa bàn đồi núi cao, địa hình chia cắt, có nơi độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Lô Lô sinh sống. Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ phải hành quân vượt dốc cao, đi qua những cung đường rừng hiểm trở. Riêng thời gian cơ động đi và về có ngày mất tới 4 giờ.

Nhưng nguy hiểm thực sự nằm ngay dưới lớp đất mà bộ đội đặt chân xuống. Tại khu vực này, mật độ bom mìn còn sót lại khá dày. Các tín hiệu nằm xen lẫn trong đất đá, cây cỏ và những mảnh bom đạn khác khiến việc dò tìm, phân biệt và xử lý trở nên phức tạp.

Đội rà phá bom mìn, vật nổ Lữ đoàn 299 cơ động, dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ trên địa hình đồi núi cao tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Đại úy Trần Thanh Tuân, Phó đại đội trưởng, Đại đội công binh vật cản 2, Tiểu đoàn công binh công trình 1 dò tìm, xử lý mìn.

Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 299 cho biết: “Rà phá bom mìn, vật nổ là nhiệm vụ đặc thù, nguy hiểm, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh, trình độ chuyên môn và chấp hành nghiêm quy trình an toàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ này vừa góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo đảm an toàn cho nhân dân, vừa trả lại những diện tích đất sạch để địa phương trồng rừng, sản xuất. Vì vậy, Lữ đoàn luôn yêu cầu lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải thật chặt chẽ, thận trọng, an toàn và phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong suốt quá trình thực hiện”.

Từ thực tế công tác, cán bộ, chiến sĩ trong Đội đã chủ động đề xuất, cải tiến một số dụng cụ chuyên dùng như dao phát quang cán dài, cào, cuốc, xẻng, thuổng dò, góp phần nâng cao hiệu quả và an toàn trong quá trình rà phá.

Trên hiện trường, các bộ phận được tổ chức nối tiếp nhau. Người đi đầu sử dụng dao phát quang cán dài để xử lý cây cối. Bộ phận phía sau làm lộ mặt đất, xác định khu vực cần dò. Sau đó, bộ phận dò tìm sử dụng thuổng dò kết hợp máy dò mìn để xác định chính xác tín hiệu trước khi tiến hành xử lý.

Là cán bộ có 10 năm gắn bó với nhiệm vụ rà phá bom mìn, Đại úy Trần Thanh Tuân, Phó đại đội trưởng, Đại đội công binh vật cản 2, Tiểu đoàn Công binh công trình 1 chia sẻ kinh nghiệm: “Làm công việc rà phá bom mìn điều quan trọng nhất là không được chủ quan. Có những khu vực tưởng như đã an toàn nhưng vẫn phải kiểm tra thật kỹ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải bình tĩnh, thận trọng, thực hiện đúng từng bước, không vì đẩy nhanh tiến độ mà bỏ qua bất kỳ khâu nào”.

Với người lính rà phá bom mìn, kinh nghiệm không chỉ nằm ở thao tác kỹ thuật. Đó còn là sự thận trọng, tinh thần trách nhiệm và ý thức không để một sơ suất nhỏ ảnh hưởng đến an toàn của đồng đội.

Trả lại sự bình yên cho những vùng đất

Sau 7 tháng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện địa hình chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, Đội rà phá bom mìn, vật nổ Lữ đoàn 299 đã hoàn thành rà phá an toàn 100ha đất.

Sau khi hoàn thành rà phá, diện tích đất được bàn giao cho chính quyền và nhân dân địa phương để trồng rừng, phát triển sản xuất, chăn nuôi. Những khu vực từng tiềm ẩn nguy hiểm đã được làm sạch và đưa trở lại phục vụ cuộc sống.

Lữ đoàn 299 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) xác định khu vực chưa được rà phá bom mìn.

Đồng chí Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết: “Việc Lữ đoàn 299 tổ chức rà phá, làm sạch bom mìn trên địa bàn có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Khi những diện tích đất được bảo đảm an toàn, người dân có thêm điều kiện để trồng rừng, sản xuất, chăn nuôi và ổn định cuộc sống. Địa phương trân trọng sự phối hợp, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác tuyên truyền, quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất sau rà phá, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân”.

Với bộ đội công binh Lữ đoàn 299, công việc không dừng lại ở việc phát hiện và xử lý bom mìn, vật nổ. Mục tiêu cuối cùng là để diện tích đất sau rà phá có thể trở lại với đời sống bình thường. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong khảo sát, xác định khu vực ô nhiễm, bàn giao diện tích đất đã được làm sạch và tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không tự ý xâm nhập những khu vực chưa được rà phá.

Trên những triền núi cao ở Lũng Cú, những người lính công binh đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ. Họ đến nơi hiểm nguy để người dân có thể trở về với những thửa đất an toàn. Ở những vùng đất từng chịu hậu quả chiến tranh, làm sạch đất khỏi bom mìn, vật liệu nổ cũng là một cách bảo vệ môi trường sống. Khi đất an toàn trở lại, rừng có thể được trồng, sản xuất có thể được khôi phục và cuộc sống của người dân có thêm điều kiện phát triển.