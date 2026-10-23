Khám phá Chiềng Lao

Một góc xã Chiềng Lao.

Chiềng Lao có nhiều điểm đến có cảnh quan kỳ vĩ, hoang sơ, trong đó phải kể đến núi Đá Thủng với những khối đá mang hình thù độc đáo giữa núi rừng, hang Dơi ở bản Nà Cường với địa hình tự nhiên đặc trưng, thác Tạng Khẻ, bản Nà Lếch với dòng suối trong xanh, không gian yên bình gắn với cảnh quan lòng hồ... Đây là những tiềm năng lớn lao để phát triển loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm độc đáo, thu hút du khách.

Từng đặt chân đến Chiềng Lao trong một hành trình phượt khám phá thiên nhiên vùng lòng hồ, ông Đặng Nhất Trung, du khách đến từ tỉnh An Giang, chia sẻ: Vợ chồng tôi đi phượt qua xã Chiềng Lao, rất ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, đặc biệt là thác Tạng Khẻ. Không gian núi rừng xanh mát, không khí trong lành, mát mẻ mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Cảnh vật còn giữ được nét hoang sơ, yên bình, khiến chúng tôi thích thú dừng chân ngắm cảnh và khám phá.

Suối tự nhiên tại xã Chiềng Lao.

Cùng với cảnh quan thiên nhiên, nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La từ nhiều năm nay đã trở thành nguồn sinh kế ổn định cho bà con nơi đây và mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm tại Chiềng Lao. Toàn xã hiện có trên 320 lồng cá, việc kết nối nghề nuôi cá với dịch vụ ẩm thực, góp phần đa dạng trải nghiệm cho du khách, mở rộng đầu ra cho sản phẩm thủy sản, tạo thêm cơ hội tăng thu nhập cho người dân. Không chỉ vậy, Chiềng Lao còn có văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc với phong tục, tập quán, ẩm thực cùng sinh hoạt truyền thống đặc sắc cũng là những yếu tố góp phần tạo dấu ấn riêng cho miền đất ven sông.

Núi Đá Thủng, bản Nà Cường, xã Chiềng Lao.Ảnh: Xã Chiềng Lao

Ông Lò Văn Toàn, Trưởng bản Nà Lếch, chia sẻ: Bản có cảnh quan lòng hồ, núi đá và suối tự nhiên khá đẹp, đây là lợi thế để phát triển du lịch. Chúng tôi mong xã quan tâm định hướng, hướng dẫn người dân cách làm du lịch, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan. Khi có khách đến tham quan, bà con có thêm cơ hội giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản phẩm của bản và tăng thu nhập cho gia đình.

Hiện nay, xã Chiềng Lao có khoảng 10 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, 15 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch. Đây là cơ sở ban đầu để địa phương phát triển các dịch vụ đón tiếp, phục vụ du khách. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, xã cần tiếp tục hoàn thiện giao thông đến các điểm tham quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực phục vụ. Đối với những địa điểm có địa hình đặc thù như hang động, núi đá, việc khảo sát, đánh giá mức độ an toàn và khả năng tiếp cận cần được thực hiện kỹ lưỡng trước khi tổ chức các hoạt động tham quan.

Thiếu nữ chụp ảnh lưu niệm tại thác Tạng Khẻ, bản Nà Lếch.

Ông Vũ Minh Thái, Chủ tịch UBND xã Chiềng Lao, cho biết: UBND xã đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn chủ trì, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đánh giá toàn diện các danh thắng, điểm tiềm năng trên địa bàn; đồng thời, chủ động khảo sát kỹ lưỡng mức độ an toàn tại các điểm có địa hình phức tạp như hang động, núi đá trước khi đưa vào khai thác. Quan điểm xuyên suốt của xã là phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Du khách thưởng thức ẩm thực địa phương tại Ngày hội hái rêu xã Chiềng Lao.

Đánh thức tiềm năng du lịch thiên nhiên ở Chiềng Lao cần có lộ trình phù hợp, từ lựa chọn điểm đến có lợi thế đến từng bước hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với định hướng của địa phương, việc nâng cao kỹ năng làm du lịch cho người dân, bảo vệ cảnh quan và gìn giữ bản sắc văn hóa sẽ góp phần hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, mở thêm hướng sinh kế, nâng cao thu nhập cho nhân dân.