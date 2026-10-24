Những vùng trà mở cửa đón du khách

Những đồi chè ở Thái Nguyên trở thành điểm check-in hấp dẫn du khách.

Hương trà giữa ngàn mây

Lần đầu đặt chân đến vùng chè Shan tuyết ở Đồng Phúc, bà Nguyễn Thị Thập, ở xã La Bằng, không khỏi ngỡ ngàng trước những gốc chè cổ thụ sừng sững trên độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Giữa không gian núi rừng hùng vĩ, những thân chè xù xì, phủ rêu phong vươn mình đón nắng gió, nổi bật giữa màu xanh thẫm của tán lá.

Với bà Thập, đó là một góc nhìn khác về cây chè: Không chỉ là cây trồng mang lại sinh kế, chè còn là một phần của cảnh quan, lưu giữ dấu ấn thời gian và điều kiện thổ nhưỡng đặc trưng.

Bà Nguyễn Thị Thập giữa đồi chè Shan tuyết Đồng Phúc.

Khác với những vùng chè sản xuất tập trung quy mô lớn, Đồng Phúc hấp dẫn bởi vẻ nguyên sơ và những câu chuyện gắn với giống chè Shan tuyết. Qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây vẫn gìn giữ những cây chè quý bằng kinh nghiệm truyền thống. Đến Đồng Phúc, du khách không chỉ được ngắm những cây chè giữa núi rừng, mà còn có cơ hội tìm hiểu tập quán canh tác, cảm nhận sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc Tày với cây chè qua bao thế hệ.

Vẻ đẹp của vùng chè càng nổi bật khi hòa quyện với cảnh sắc thiên nhiên địa phương. Vào mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh bản làng, xen giữa màu xanh của đồi chè, tạo nên bức tranh miền núi bình yên, giàu sức cuốn hút. Du khách tìm đến để khám phá vùng chè, rồi thêm lưu luyến bởi sự mộc mạc, chân tình của người dân và những nét văn hóa bản địa đặc sắc.

Việc lựa chọn chủ đề “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây” làm điểm nhấn trong các hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh vùng chè, mở thêm cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm tại địa phương.

Đưa đồi chè thành điểm đến

Du khách check-in tại đồi chè Búp Ngọc.

Nếu Đồng Phúc gây ấn tượng bởi vẻ đẹp của những gốc chè cổ thụ, La Bằng lại hấp dẫn với những triền chè xanh mướt dưới chân núi Tam Đảo. Trong chuyến sinh hoạt chuyên đề tại Di tích lịch sử Nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh, Thượng tá Ô Kim Phòng, Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh), cùng các đồng nghiệp đã ghé thăm đồi chè Búp Ngọc.

Giữa không gian xanh ngát, các thành viên trong đoàn được trải nghiệm hái chè, tìm hiểu kỹ thuật sao chè thủ công và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Những công việc vốn quen thuộc với người trồng chè trở thành trải nghiệm mới mẻ đối với du khách. Từ việc tự tay chọn từng búp chè non đến tìm hiểu các công đoạn chế biến, khách tham quan có dịp cảm nhận rõ hơn công sức và tâm huyết của người làm trà.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên và nghề chè truyền thống, La Bằng có nhiều điều kiện phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái. Từ đồi chè Búp Ngọc, các nương chè Tân Sơn đến điểm dừng chân bên suối Kẹm, địa phương có thể kết nối thành những hành trình trải nghiệm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng trà và khám phá văn hóa bản địa.

Để phát huy lợi thế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định người dân giữ vai trò chủ thể trong việc nâng cao chất lượng điểm đến. Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã La Bằng, cho biết: “Địa phương đang tập trung chỉ đạo chỉnh trang đường làng, ngõ xóm theo tiêu chí ‘Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp’, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường để tạo diện mạo khang trang, thân thiện, qua đó thực sự giữ chân du khách mỗi khi tìm về với vùng trà”.

Tại Khe Cốc, xã Vô Tranh, dấu ấn thời gian được lưu giữ trong lịch sử phát triển vùng chè gắn với sinh kế cộng đồng từ giữa những năm 1970. Theo ông Tô Văn Khiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc, việc mở cửa đón khách là cơ hội để người làm trà giới thiệu thành quả lao động và quy trình sản xuất của mình.

Du khách đến Khe Cốc không chỉ mua trà mà còn muốn tận mắt tìm hiểu quá trình chăm sóc cây chè và các công đoạn sản xuất an toàn. Vì vậy, các thành viên hợp tác xã chủ động chỉnh trang cảnh quan, tuân thủ quy trình sản xuất xanh, từng bước tạo dựng niềm tin với khách tham quan.

Mỗi vùng trà một bản sắc

Tân Cương, Trại Cài, Đồng Phúc, La Bằng và Khe Cốc đều có những lợi thế riêng để phát triển du lịch gắn với cây chè. Nếu Tân Cương nổi tiếng với thương hiệu lâu đời và nghệ thuật chế biến trà, Trại Cài mang dấu ấn của vùng nguyên liệu truyền thống, thì Đồng Phúc hấp dẫn bởi những cây chè Shan tuyết giữa núi rừng. La Bằng có lợi thế về cảnh quan và trải nghiệm làng nghề, còn Khe Cốc tạo dấu ấn từ hoạt động sản xuất chè gắn với cộng đồng.

Du khách check-in "Thái Nguyên đệ nhất danh trà".

Việc nhận diện rõ thế mạnh của từng vùng là cơ sở để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, tránh sự trùng lặp giữa các điểm đến. Theo đó, hành trình khám phá các vùng trà Thái Nguyên có thể kết hợp trải nghiệm thương hiệu trà Tân Cương, tìm hiểu lịch sử vùng chè Trại Cài, khám phá chè Shan tuyết ở Đồng Phúc, tham quan các nương chè tại La Bằng và tìm hiểu quy trình sản xuất trà ở Khe Cốc. Mỗi nơi góp thêm một sắc thái, tạo nên hành trình trải nghiệm phong phú về thiên nhiên, văn hóa và con người xứ trà.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đang đến gần, mở ra cơ hội quảng bá các vùng trà và kết nối những điểm đến thành các tour, tuyến du lịch. Tuy nhiên, để sức hút không chỉ dừng lại trong thời gian diễn ra lễ hội, các địa phương cần tiếp tục gìn giữ cảnh quan, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng môi trường du lịch thân thiện.

Những bức ảnh check-in có thể thu hút du khách trong lần đầu ghé thăm, nhưng để họ trở lại, điều quan trọng hơn cả là những giá trị được cảm nhận qua trải nghiệm thực tế. Đó có thể là câu chuyện về gốc chè cổ, sự chân tình của người nông dân, hương vị đậm đà của chén trà hay không gian bình yên giữa núi rừng. Khi cảnh quan, văn hóa và chất lượng phục vụ cùng được phát huy, mỗi vùng trà sẽ trở thành một điểm đến có bản sắc, góp phần nâng tầm giá trị cây chè và thương hiệu du lịch Thái Nguyên.