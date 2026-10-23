Bão mạnh nhất thế giới 2026 khiến Đài Loan tê liệt, gần 1.000 chuyến bay bị hủy

Bão Champi hoành hành tại Đài Loan (Trung Quốc). (Video: Reuters)

Theo Reuters, ngày 23/10, gần như toàn bộ Đài Loan (Trung Quốc) phải tạm ngừng hoạt động khi bão Champi tiến sát bờ biển phía Đông Bắc, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Chính quyền đóng cửa trường học, cơ quan công sở, thị trường tài chính và hủy gần 1.000 chuyến bay để bảo đảm an toàn. Dù đã suy yếu so với thời điểm đạt cấp siêu bão, Champi vẫn được cảnh báo có khả năng đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này.

Gần 1.000 chuyến bay bị hủy

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA), tâm bão Champi cách hòn đảo khoảng 170km về phía Đông trong ngày 23/10. Sức gió giật gần tâm bão đạt khoảng 191 km/h, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các công trình và cơ sở hạ tầng.

Dự báo cho thấy Champi sẽ di chuyển sát vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc Đài Loan vào cuối ngày 23/10, trước khi chuyển hướng về phía bắc, tiến gần bờ biển Trung Quốc đại lục và sau đó ảnh hưởng đến miền Nam Nhật Bản.

Sóng lớn đánh vào đê chắn sóng tại cảng cá Badouzi, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, bão Champi khiến ít nhất một người thiệt mạng và 163 người bị thương. Gió mạnh và mưa lớn buộc nhà chức trách sơ tán 2.639 người khỏi những khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Công ty điện lực Taipower cho biết hơn 77.000 hộ gia đình bị mất điện do ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, nguồn điện đã được khôi phục cho phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hoạt động giao thông hàng không chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan quản lý giao thông vận tải Đài Loan (Trung Quốc) thông báo hủy toàn bộ 262 chuyến bay nội địa và 717 chuyến bay quốc tế, nâng tổng số chuyến bay bị hủy lên 979.

Tuy nhiên, một số dịch vụ thiết yếu vẫn được duy trì. Tuyến đường sắt cao tốc chạy dọc trục Bắc - Nam tiếp tục vận hành bình thường. Hệ thống giao thông công cộng, bao gồm tàu điện ngầm, vẫn phục vụ hành khách nhưng giảm tần suất.

Hầu hết trường học và cơ quan tại Đài Loan đều đóng cửa.

Bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm

Theo The Weather Network, trước khi tiến gần Đài Loan (Trung Quốc), Champi đã trở thành xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm 2026 nếu xét theo tốc độ gió.

Ở thời điểm đạt cường độ mạnh nhất, siêu bão Champi có sức gió lên tới 296 km/h, tương đương bão cấp 5 theo thang Saffir-Simpson. Đây là cấp cao nhất của thang phân loại này, áp dụng cho những cơn bão có sức gió duy trì từ 252 km/h trở lên.

Champi qua đó vượt bão Polo, cơn bão từng được đánh giá là mạnh nhất năm nay với sức gió duy trì cực đại 285 km/h. Champi cũng trở thành cơn bão đạt cấp 5 thứ bảy trên toàn thế giới trong năm 2026.

Các chuyên gia khí tượng cho biết Champi hình thành và phát triển trên vùng Thái Bình Dương, nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho quá trình tăng cường cường độ của xoáy thuận nhiệt đới.

Nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực này vào khoảng 30 độ C, cao hơn một chút so với mức trung bình cùng kỳ. Nước biển ấm cung cấp nguồn nhiệt và hơi ẩm dồi dào, tạo điều kiện cho các đám mây đối lưu phát triển mạnh quanh tâm bão.

Cảnh sát hỗ trợ người dân lên bờ sơ tán khi bão Champi tiến gần. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, độ ẩm trong khí quyển cao, độ đứt gió thấp và hoàn lưu trên cao thuận lợi giúp Champi duy trì cấu trúc ổn định, hạn chế sự xáo trộn của hệ thống bão. Sự kết hợp của những yếu tố trên khiến Champi phát triển thành một siêu bão có sức gió thuộc nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận trong năm nay.

Tuy nhiên, khi di chuyển về phía Đài Loan (Trung Quốc), Champi bắt đầu tiến vào khu vực có điều kiện khí tượng kém thuận lợi hơn. Cơn bão vì thế suy yếu so với thời điểm đạt sức gió cực đại. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo việc suy giảm cường độ không đồng nghĩa với nguy cơ thiên tai giảm đáng kể.

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến Đông Á, Champi còn có khả năng tác động gián tiếp đến thời tiết ở những khu vực cách xa hàng nghìn km.

Tại Canada, các tỉnh Ontario và Quebec được dự báo có thể trải qua những đợt thời tiết biến động vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Nhiệt độ nhìn chung cao hơn trung bình nhiều năm nhưng có thể xuất hiện những đợt thay đổi đột ngột.