Tranh cãi cô gái ngủ ở sân bay tiết kiệm tiền khách sạn ở Mỹ

Nữ du khách ngủ tại sân bay quốc tế San Francisco. Cô chi biết mình không làm video để câu view.

Santion Brown (29 tuổi), sống tại Los Angeles (Mỹ), đáp xuống sân bay quốc tế San Francisco vào đêm muộn, sau khi ngẫu hứng đặt vé máy bay một chiều giá 20 USD (khoảng hơn 500.000 đồng) đến đây du lịch, theo thông tin trên tờ New York Post ngày 21/10.

Cô dự kiến khám phá nơi này một ngày, việc chi tiền cho một phòng khách sạn đắt đỏ chỉ để ngủ vài tiếng đồng hồ, chờ đến khi trời sáng rất lãng phí. Do đó, cô mang chăn, gối trải dưới sàn sân bay và ngủ lại qua đêm.

Trên trang cá nhân, Brown chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh cô nằm ngủ tại sân bay và cho biết mình không bị hủy chuyến, mắc kẹt hay thiếu kinh phí, mà đã lên kế hoạch trước cho việc này.

Quyết định xuất phát từ 3 lý do. Đầu tiên là tiết kiệm chi phí. Tiếp đến, ngủ lại ở khu vực sau kiểm tra an ninh mang đến cảm giác an tâm vì hành khách đã được kiểm tra trước khi vào. Cuối cùng, trải nghiệm ngủ tại sân bay thú vị, thư giãn và mới lạ.

"Đây là quyết định đúng đắn và tôi đã có một đêm ổn định, thay vì phải di chuyển trong một thành phố xa lạ vào buổi tối", cô chia sẻ.

Brown thổi phồng đệm hơi và trải chăn ở khu vực sau kiểm tra an ninh.

Hiện video đạt 725.000 lượt xem. Nhiều người cho rằng điều này điên rồ và mất vệ sinh, trong khi số khác cảm thấy 3 lý do ngủ tại sân bay của Brown chính đáng và họ từng có lựa chọn tương tự.

Nữ du khách cho biết thêm mình thường xuyên cắm trại và ngủ tại sân bay nhiều lần, cả khi đi một mình lẫn cùng nhóm bạn. Nhờ kinh nghiệm này, cô chuẩn bị sẵn đệm, ga trải giường, áo khoác và mũ trùm tóc để giữ ấm. Theo cô, ngủ tại sân bay dễ chịu hơn so với việc ngủ trong xe hơi hoặc cắm trại trên các khu đất.

Do sân bay không có phòng tắm, Brown sẽ sử dụng nhà vệ sinh công cộng để đánh răng, rửa mặt và vệ sinh cá nhân bằng khăn ướt.

"Tôi bất ngờ khi video được chú ý, vì việc du khách ngủ lại sân bay vẫn thường xuyên xảy ra, điểm khác biệt là tôi có kế hoạch", cô nói.

Nữ du khách vệ sinh cá nhân ở nhà vệ sinh công cộng vào sáng hôm sau.

Trên thực tế, ở sân bay của một số quốc gia, những giờ phút nghỉ ngơi của du khách được chăm chút tối đa.

Điển hình như sân bay Perth (Australia) và sân bay Changi (Singapore) đã cung cấp các khoang ngủ (sleeping pod) giúp hành khách vượt qua tình trạng mệt mỏi do lệch múi giờ trong thời gian chờ nối chuyến.

Sân bay quốc tế Benito Juárez (Mexico) còn được bình chọn là sân bay thân thiện nhất với giấc ngủ tại Bắc Mỹ vào năm 2024, nhờ những tiện ích như ghế massage, phòng chờ, ghế băng không có tay vịn và các cửa hàng ăn uống mở cửa 24 giờ.

Phiêu Linh