Đồng Hỷ lan tỏa giá trị văn hóa trà Trại Cài

Dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Chương trình.

Từ thi hái chè, giao lưu với khách mời đến trình diễn pha trà, thử thách nhận diện danh trà, mỗi hoạt động tại Chương trình đều mang đến một góc nhìn gần gũi về lịch sử, kỹ thuật chế biến và nghệ thuật thưởng trà.

Các đội hào hứng tham gia phần thi hái chè.

Đáng chú ý, Chương trình có sự tham gia của các khách mời là diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng các nhà sáng tạo nội dung, người am hiểu về trà và đông đảo người dân địa phương.

Khách mời chia sẻ góc nhìn, hiểu biết của mình về giá trị văn hóa trà truyền thống của địa phương.

Người dân hào hứng tham gia chương trình.

Một góc vùng chè Trại Cài.

Thông qua hoạt động trình diễn pha trà, thử thách nhận diện danh trà và nghi thức “Chén trà kết nối”, Chương trình tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa của sản phẩm chè Trại Cài, hướng tới phát triển sản xuất xanh, hữu cơ, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và kết nối nông nghiệp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng chè Trại Cài, thúc đẩy phát triển kinh tế và gìn giữ nét đẹp văn hóa trà của địa phương.