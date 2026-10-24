Agra Petha – Món kẹo độc đáo của thành phố Taj Mahal

Tại Agra, thành phố từng là kinh đô của đế chế Mughal hùng mạnh, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những viên đá quý và bán quý khảm trên nền đá cẩm thạch trắng của Taj Mahal mà còn có thể khám phá một loại “châu báu” ăn được.

Đó là Agra Petha, những viên kẹo óng ánh với đủ sắc trắng, xanh lá cây và vàng nghệ tây, được bày bán trong các cửa hàng bánh kẹo khắp thành phố.

Nó bắt nguồn từ thị trấn Agra, vì vậy nó được gọi là Agra Petha(Agra ka Petha).

Kẹo Agra Pehtha truyền thống màu trắng. Ảnh: Times of India Foods

Agra Petha được làm từ bí đao trắng, một loại quả có lớp vỏ xanh nhạt, phần ruột trắng và chứa nhiều hạt.

Để chế biến món ngọt này, người thợ gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt bí thành những miếng vừa ăn. Sau đó, bí được ngâm trong dung dịch nước vôi trong vài giờ để tạo độ săn chắc, trước khi được luộc đến khi mềm và ngâm trong siro đường có hương vị.

Thành phẩm là những viên kẹo có lớp ngoài kết tinh đường, bên trong mềm, hơi ẩm nhưng vẫn giữ được độ dai giòn đặc trưng. Điểm hấp dẫn của petha còn nằm ở sự đa dạng về hương vị.

Ngoài phiên bản truyền thống, các nghệ nhân làm kẹo tại Agra còn sáng tạo nhiều biến thể với hương hoa hồng, nghệ tây, lá trầu và nhiều nguyên liệu khác, tạo nên những quầy kẹo rực rỡ sắc màu.

Nguồn gốc của Agra Petha gắn liền với những câu chuyện về triều đại Mughal. Theo truyền thuyết, món kẹo này ra đời dưới thời hoàng đế Shah Jahan, người cho xây dựng Taj Mahal để tưởng nhớ người vợ Mumtaz Mahal.

Vị hoàng đế nổi tiếng với gu ẩm thực tinh tế được cho là đã yêu cầu các đầu bếp hoàng gia sáng tạo một món ăn có vẻ đẹp tinh khiết như chính công trình Taj Mahal.

Từ đó, những viên kẹo petha trong suốt, lấp lánh ra đời và dần trở thành đặc sản nổi tiếng của Agra. Tuy nhiên, đây vẫn là câu chuyện được lưu truyền, chưa có bằng chứng lịch sử chắc chắn xác nhận nguồn gốc của món kẹo.

Trải qua nhiều thế hệ, Agra Petha đã trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực địa phương. Ngày nay, du khách có thể dễ dàng bắt gặp món kẹo này tại các cửa hàng bánh kẹo nằm dọc những tuyến phố du lịch nhộn nhịp dẫn đến Taj Mahal.

Nhiều cơ sở sản xuất vẫn duy trì phương pháp chế biến truyền thống, đồng thời phát triển thêm các hương vị mới để đáp ứng sở thích của thực khách.

Ảnh: PJ.wikilovesfood/CC-BY SA 4.0/ Atlast Obscura

Với hàm lượng đường cao, petha có vị ngọt rất đậm, đôi khi chỉ cần thưởng thức vài miếng nhỏ cũng đủ cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng.

Không cầu kỳ về nguyên liệu nhưng nổi bật nhờ kỹ thuật chế biến và vẻ ngoài bắt mắt, Agra Petha đã trở thành món ăn, món quà lưu niệm ẩm thực được nhiều du khách lựa chọn khi ghé thăm thành phố Taj Mahal.

Từ một loại quả dân dã, qua bàn tay khéo léo của những người thợ làm kẹo, Agra Petha trở thành món đặc sản mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử của miền Bắc Ấn Độ, góp thêm một trải nghiệm thú vị cho hành trình khám phá Agra.