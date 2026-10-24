Cà Mau: Đoàn chư Tăng, Phật tử trong Quán Âm Phật Đài và chùa Long Phước hiến máu nhân đạo

Đoàn chư Tăng, Phật tử tại Quán Âm Phật Đài và chùa Long Phước làm thủ tục hiến máu

Theo đó, hưởng ứng chương trình, 7 nhân viên Quán Âm Phật Đài và Phật tử chùa Long Phước đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Trong đó, Đại đức Thích Tấn Thiền đã có 15 lần hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Theo tinh thần Phật giáo, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử thể hiện lòng từ bi, tinh thần vị tha và hạnh bố thí thân trong pháp Ba-la-mật.

Những giọt máu trao đi không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy ý thức sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.