Pháp chìm trong biểu tình, đốt phá, du khách thèm sự bình yên ở Việt Nam

Giữa lúc tình hình an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam ghi điểm trong mắt du khách quốc tế nhờ môi trường xã hội tương đối ổn định và những trải nghiệm đời thường dễ chịu.

VIỆT NAM GHI ĐIỂM TRONG MẮT DU KHÁCH QUỐC TẾ

Giữa những bất ổn về an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới, yếu tố an toàn ngày càng được du khách quan tâm khi lựa chọn điểm đến. Không chỉ cảnh quan, văn hóa hay chi phí, môi trường xã hội ổn định, thuận tiện cho việc đi lại và tham quan cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của một quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang cho thấy sức hút đáng chú ý đối với thị trường khách quốc tế, trong đó có các quốc gia châu Âu. Theo thống kê, Việt Nam đón 17,68 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, lượng khách quốc tế đạt gần 1,77 triệu lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lượng khách đến từ Pháp trong 9 tháng tăng 13,6%. Đây là một trong những thị trường châu Âu ghi nhận tăng trưởng tích cực. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam đang mở rộng ở nhóm thị trường đường dài, bên cạnh những thị trường truyền thống tại châu Á.

Môi trường xã hội tương đối ổn định là một trong những lợi thế giúp Việt Nam tạo thiện cảm với du khách quốc tế.

Một trong những yếu tố góp phần củng cố hình ảnh điểm đến là môi trường an ninh, an toàn. Theo Báo cáo Chỉ số phát triển du lịch và lữ hành năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam đứng thứ chín toàn cầu ở hạng mục an ninh và an toàn, với 6,52 điểm trên thang điểm 7.

Thứ hạng này đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia được đánh giá cao ở tiêu chí nói trên. Tuy nhiên, đây là một hạng mục trong bộ chỉ số đánh giá năng lực phát triển du lịch và lữ hành, không đồng nghĩa Việt Nam đứng đầu thế giới về mọi phương diện an toàn hay hoàn toàn không có rủi ro đối với du khách.

Dù vậy, kết quả đánh giá vẫn bổ sung một lợi thế quan trọng cho điểm đến Việt Nam, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên đa dạng, di sản văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và mức chi phí tương đối cạnh tranh.

VIỆT NAM GHI DẤU TRONG LÒNG DU KHÁCH TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐỜI THƯỜNG

Không chỉ các bảng xếp hạng, những chia sẻ của du khách trên mạng xã hội cũng góp phần định hình cách nhìn của người nước ngoài về Việt Nam. Trong một cuộc thảo luận trực tuyến bằng tiếng Pháp về trải nghiệm tại Việt Nam, nhiều người kể lại cảm giác thoải mái khi đi dạo vào buổi tối, thưởng thức đồ ăn tại các hàng quán địa phương và khám phá đường phố mà không quá lo lắng về những nguy cơ an ninh.

Một tài khoản cho biết từng đưa con gái đến Việt Nam vào năm 2025 và có trải nghiệm thuận lợi. Người này chia sẻ rằng ngay cả khi đi dạo trên phố vào tối muộn, hai mẹ con cũng không gặp vấn đề đáng kể. Đồng tình với nhận xét này, một du khách khác viết: “Bạn có thể ra ngoài vào buổi tối mà không phải lo lắng gì. Hơn nữa, người dân còn vô cùng thân thiện”.

Sự thân thiện, hiếu khách của người dân là một trong những điều khiến nhiều du khách nước ngoài nhớ về Việt Nam

Những trải nghiệm tích cực không chỉ đến từ các chuyến đi ngắn ngày. Một người từng sinh sống tại Việt Nam nhiều năm chia sẻ rằng đất nước này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của mình: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong cuộc đời mình như khi ở Việt Nam”. Người này cũng bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước và mong muốn có dịp quay trở lại.

Trong khi đó, một du khách cho biết đã trở lại Việt Nam sau 14 năm và có ấn tượng mạnh với những trải nghiệm tại đây. Người này chia sẻ rằng Việt Nam là một trong số ít nơi bản thân cảm thấy đủ yên tâm để để điện thoại, tiền mặt và thẻ ngân hàng trên bãi biển mà không phải quá lo lắng. Một tài khoản khác cũng khẳng định tình yêu dành cho Việt Nam sau nhiều chuyến ghé thăm, đồng thời cho biết đang chuẩn bị quay lại lần thứ ba trong ba năm liên tiếp.

Không ít bình luận còn nhắc đến sự hiếu khách của người Việt. Một du khách Australia kể rằng sau khi nghe lời giới thiệu của người bạn Việt Nam, người này đã quyết định đến thăm đất nước và ấn tượng với sự thân thiện, tốt bụng cũng như cách người dân đối xử với những người xung quanh. Theo chia sẻ, chuyến đi mang lại nhiều suy ngẫm về cuộc sống và những giá trị thường bị bỏ qua trong nhịp sống hằng ngày.

CÀ PHÊ, PHỞ VÀ NHỮNG ĐIỀU KHIẾN DU KHÁCH MUỐN QUAY LẠI

Sức hút của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế không chỉ đến từ cảm giác an toàn mà còn được bồi đắp bởi ẩm thực, nhịp sống đường phố và sự gần gũi của con người. Với nhiều người, những trải nghiệm bình dị trong chuyến đi lại là điều khiến họ nhớ nhung và mong muốn quay trở lại.

“Tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi đang chuẩn bị quay lại Việt Nam lần thứ ba, đánh dấu ba năm liên tiếp đến đây. Chúng tôi yêu Việt Nam”, một du khách chia sẻ. Với người này, Việt Nam đã trở thành nơi thân thuộc như “ngôi nhà thứ hai”, chứ không đơn thuần là một điểm đến trong hành trình khám phá.

Việt Nam ghi dấu trong lòng du khách quốc tế nhờ những trải nghiệm gần gũi và nhịp sống đường phố giàu sức hút

Ẩm thực cũng là một trong những điều khiến nhiều người nước ngoài lưu luyến. Một du khách Australia kể rằng mỗi lần gọi cà phê pha máy tại quê nhà, người này thường phải gọi thêm một phần espresso mới cảm thấy đủ đậm. Trong khi đó, cà phê sữa đá Việt Nam lại mang đến trải nghiệm khác biệt. “Cà phê sữa đá có sữa đặc, có đường ngon thực sự luôn”, người này hào hứng bình luận.

Nỗi nhớ Việt Nam còn gắn với những món ăn quen thuộc và những khoảnh khắc đời thường. “Tôi nhớ nó vô cùng, cả đồ ăn, những nụ cười, con người đáng mến và tất nhiên là cả phở nữa”, một tài khoản viết. Người này cho biết còn được người thân mang về những túi hạt cà phê Việt Nam và đặc biệt yêu thích hương thơm của chúng. Với họ, những hương vị ấy không chỉ gợi nhớ về một chuyến đi mà còn khơi dậy mong muốn được trở lại.

Không chỉ ẩm thực, cách người Việt đối xử với du khách cũng để lại nhiều ấn tượng. Một người Australia kể rằng trước đây, một người bạn Việt Nam thường khuyến khích mình đến thăm đất nước này. Sau chuyến đi, người này nhận ra sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh đẹp mà còn ở sự hiếu khách, lòng tốt và cách mọi người đối xử với nhau.

Trong lời nhắn gửi đến người bạn cũ, du khách viết rằng người Australia có thể học hỏi nhiều điều từ người Việt Nam. Người này cũng nhìn lại lối sống tại quê nhà, cho rằng đôi khi mọi người quá chú trọng đến những thứ mình chưa có mà quên trân trọng những gì đang sở hữu. Chia sẻ ấy cho thấy những chuyến đi không chỉ mở ra cơ hội khám phá một nền văn hóa khác mà còn giúp du khách nhìn nhận lại cuộc sống của chính mình.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chịu tác động từ những biến động khó lường, Việt Nam có cơ hội tiếp tục khẳng định sức hút bằng chính những trải nghiệm thực tế mà du khách mang về sau mỗi chuyến đi. Bởi đôi khi, điều khiến một người nhớ mãi về một đất nước không nằm ở những lời quảng bá, mà ở cảm giác muốn quay trở lại sau khi đã rời đi.