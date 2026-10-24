'Vầng trăng cổ nhạc' lần 266: Nghe lại 'Hàn Mặc Tử', 'Vụ án Mã Ngưu', 'Bánh bông lan'

Poster chương trình

Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) sẽ phát sóng chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” lần thứ 266 lúc 21h ngày 25.10.2026 trên kênh HTV9, với chủ đề "Mãi một vầng trăng”.

Chương trình hướng đến tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ trong quá trình gìn giữ, phát triển nghệ thuật cải lương, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề giữa nghệ sĩ nhiều thế hệ.

Trong chương trình, NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy biểu diễn ca cảnh Bánh bông lan (tác giả Loan Thảo), đồng thời chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật và tình cảm dành cho khán giả. NSND Lệ Thủy còn kết hợp với NSND Trọng Hữu trình bày trích đoạn Hàn Mặc Tử (tác giả Thể Hà Vân – NSND Viễn Châu).

Nghệ sĩ Châu Thanh và NSƯT Phượng Hằng sẽ tái hiện trích đoạn cải lương Vụ án Mã Ngưu (tác giả Đăng Minh). Hai nghệ sĩ từng được khán giả mộ điệu yêu thích bởi lối ca hơi dài, góp phần tạo nên phong cách biểu diễn riêng trên sân khấu cải lương.

Chương trình còn có sự tham gia của NSND Trọng Phúc, NSND Hữu Quốc, danh ca Chí Tâm NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Vũ Luân, Bình Tinh, Trọng Nhân, Hoàng Quốc Thanh, Bảo Ngọc, Cát Phượng, Thy Vân, Thy Nhung, Mai Yến, Ngọc Cương, Khánh Minh, Hữu Tài, Lê Khanh và Bảo Minh Khôi, Ngọc Châu, Hoàng Việt Trang; ca sĩ Cẩm Ly, Thùy Trang.

Các nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026, gồm Huỳnh Thoa (Chuông vàng), Hoàng Khiêm (Chuông đồng), Mỹ Duyên, Trí Khang,… cũng góp mặt.

Bên cạnh các trích đoạn quen thuộc, đã từng in đậm dấu ấn trong lòng khán giả, chương trình cũng sẽ giới thiệu nhiều tiết mục ca cảnh đặc sắc như Cung tơ hòa điệu – Mãi một vầng trăng, Sân khấu lên đèn, Tằm vương tơ, Ngàn sau có tương phùng, Vầng trăng tao ngộ – Vầng trăng yêu thương…

Thông qua biểu diễn và giao lưu, “Vầng trăng cổ nhạc” lần 266 đề cập đến việc trao truyền kinh nghiệm nghề, khuyến khích nghệ sĩ trẻ rèn luyện chuyên môn, học hỏi thế hệ đi trước và kế thừa những giá trị của sân khấu truyền thống. Chương trình cũng tiếp tục duy trì không gian thưởng thức cải lương trên truyền hình, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

“Vầng trăng cổ nhạc” lần 266 phát sóng lúc 21h ngày 25.10 trên HTV9, đồng thời phát thanh trên FM 99,9 MHz và livestream trên các nền tảng số của HTV. Khán giả có thể mua vé xem trực tiếp thông qua hệ thống Ticketbox.