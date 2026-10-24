Đẩy mạnh số hóa để phát huy giá trị di sản Thành nhà Hồ

Thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW, tỉnh Thanh Hóa xác định số hóa di sản, trong đó có Di sản Thành nhà Hồ là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị và lan tỏa trên môi trường số.

Một góc Thành nhà Hồ

Đàn tế Nam Giao thuộc Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, tọa lạc trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa gồm 5 cấp nền kết cấu từ cao xuống thấp

Ứng dụng mã QR tại khu vực Đàn tế Nam Giao - di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) giúp du khách tra cứu thông tin, nghe thuyết minh và trải nghiệm không gian số một cách thuận tiện

Giếng Vua là một dấu tích lịch sử hơn 600 năm tuổi thuộc quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa)

Công tác khảo cổ giúp phát hiện hàng nghìn hiện vật giá trị, góp phần khẳng định tính toàn vẹn của di sản và tái hiện bức tranh về đời sống chính trị, tâm linh, kỹ thuật và văn hóa kinh đô xưa

Trong 2 năm 2025-2026, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và Viện Khảo cổ đã tiến hành khai quật trên diện tích 9.909m², gồm 94 hố thuộc khu vực nền 4 và nền 5 - những vị trí trọng yếu trong tổng thể kiến trúc Đàn tế Nam Giao

Thầy giáo Đỗ Trương Thuận, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu 1 - trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc đồng hành cùng học sinh trong các hoạt động ngoại khóa liên quan đến di sản trên quê hương

Học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc phân hiệu 1 (xã Vĩnh Lộc) tham quan, tìm hiểu tại Di sản Thành nhà Hồ

Du khách quốc tế tham quan di sản Thành nhà Hồ