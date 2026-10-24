Tây Ninh vun đắp khối đại đoàn kết nơi biên giới

Tỉnh chú trọng hỗ trợ sinh kế, chăm lo giáo dục, y tế, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào.

Các chính sách góp phần nâng cao đời sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định.

Đồng bào dân tộc Khmer tham gia sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống, gìn giữ phong tục, tập quán, gắn kết cộng đồng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đồng bào Khmer tổ chức nghi lễ truyền thống, phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp trong đời sống cộng đồng dân tộc thiểu số tại Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Các điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer được gìn giữ, phát huy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng tại Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Các vị sư Khmer thực hiện nghi thức Phật giáo trong hoạt động lễ hội truyền thống, thể hiện sự gắn bó giữa đời sống tín ngưỡng với bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Những điệu múa dân gian đặc sắc của người Tà Mun được trình diễn trong các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng dân tộc tại Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Các vị sư Khmer thực hiện nghi thức Phật giáo tại Chùa Khedol, phát huy vai trò của các cơ sở tôn giáo trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đồng bào Khmer thực hiện nghi thức dâng lễ tại Chùa Khedol dịp lễ Sene Dolta 2026. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Kiến trúc chùa Chùa Khedol (phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) với những đường nét, hoa văn trang trí đặc trưng dịp lễ Sene Dolta 2026. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đồng bào dân tộc Khmer tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại Chùa Khedol, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Thiếu nhi dân tộc Khmer biểu diễn nhạc cụ truyền thống, góp phần gìn giữ những giá trị nghệ thuật đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đồng bào dân tộc Khmer tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng trong khuôn viên Chùa Khedol (Botum Kiri Rangsay, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Minh Phú - TTXVN