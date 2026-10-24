Tiếp nối hành trình 50 năm xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội diễn ra vào tháng 5-2025. Ảnh: LQ

Cách đây 50 năm, thực hiện chủ trương xây dựng các vùng kinh tế mới sau ngày đất nước thống nhất, nhiều cán bộ, thanh niên và người dân Hà Nội đã lên đường vào Lâm Đồng khai hoang, lập nghiệp, cùng chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng quê hương mới. Tên gọi Lâm Hà được ghép từ Lâm Đồng và Hà Nội, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ gắn bó ấy.

Trong suốt 50 năm qua, cán bộ và nhân dân Thủ đô luôn coi Lâm Hà (cũ) là địa phương kết nghĩa, gắn bó mật thiết của thành phố Hà Nội. Vì vậy, thành phố Hà Nội luôn quan tâm hỗ trợ Lâm Hà trên tất cả các lĩnh vực.

Định kỳ hằng năm, nhất là vào các ngày lễ kỷ niệm lớn của địa phương, các đoàn công tác của thành phố Hà Nội đều cử các đoàn cán bộ đến Lâm Hà làm việc, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, thăm hỏi, động viên nhân dân và hỗ trợ Lâm Hà; đoàn công tác Lâm Hà (cũ) cũng đến Hà Nội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng đã ký kết hợp tác, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có huyện Lâm Hà (cũ).

Năm 2026 đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển vùng kinh tế mới của thành phố Hà Nội tại tỉnh Lâm Đồng. Trong suốt thời gian qua, mối quan hệ nghĩa tình, gắn bó giữa Thủ đô và vùng đất Lâm Hà, Đạ Tẻh thuộc tỉnh Lâm Đồng đã được vun đắp qua nhiều thế hệ và là nền tảng để hai địa phương Hà Nội và Lâm Đồng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy tiềm năng, thế mạnh.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026), trong 2 ngày 24 và 25-10, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn sẽ làm việc với tỉnh Lâm Đồng.

Cuộc làm việc nhằm trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; rà soát, đánh giá kết quả phối hợp, thống nhất định hướng và nội dung hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của hai địa phương; nghiên cứu, đề xuất các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ có thể ký kết giữa các sở, ngành hai địa phương.

Đoàn công tác thành phố sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng và các hoạt động gặp mặt, giao lưu, tri ân các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và nhân dân tham gia xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Các hoạt động nhằm củng cố và phát huy quan hệ truyền thống, kết nghĩa với các địa phương thuộc địa bàn Lâm Hà, Đạ Tẻh trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, cũng như những nơi có đông người Hà Nội sinh sống, lập nghiệp.

Dịp này, UBND xã Nam Ban Lâm Hà và các xã khu vực Lâm Hà, khu vực Đạ Tẻh phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức hội trại gắn với không gian ẩm thực truyền thống tập trung giới thiệu nét tinh hoa ẩm thực Thăng Long hòa quyện cùng sản vật đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng.

Cùng với đó là tổ chức cuộc thi, trò chơi dân gian, thể thao truyền thống gắn liền với văn hóa Thủ đô và văn hóa đặc trưng cao nguyên; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu của các xã khu vực Lâm Hà, Đạ Tẻh; không gian triển lãm hình ảnh, tư liệu và hiện vật tái hiện chân thực chặng đường 50 năm hình thành và phát triển Vùng Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Đặc biệt, tối 24-10 sẽ diễn ra đêm văn nghệ với chủ đề “Từ hào khí Thăng Long đến sức sống mới trên cao nguyên - Hành trình tri ân, kế thừa và khát vọng vươn mình” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Hà Nội và Lâm Đồng cùng UBND xã Nam Ban Lâm Hà tổ chức.

Trước đó, từ ngày 19 đến 23-10, Đoàn nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức 5 buổi biểu diễn tại 5 xã thuộc khu vực Lâm Hà.