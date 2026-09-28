Khai thác hiệu quả dữ liệu đất đai

Nhiều thông tin của công dân được tái sử dụng trong quá trình giải quyết thủ tục tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Sơn.

Khai thác dữ liệu, giảm giấy tờ

Ngày 24/8/2026, 22 thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai được tái cấu trúc. Các bước giải quyết được rà soát, sắp xếp theo hướng sử dụng thông tin cơ quan Nhà nước đã quản lý trên hệ thống, hạn chế yêu cầu cung cấp lại. Điểm thay đổi nằm ở cách hồ sơ được xử lý giữa các khâu. Khi thông tin đã có trên hệ thống, cơ quan đăng ký đất đai có thể kiểm tra, đối chiếu và sử dụng lại thay vì yêu cầu kê khai lần nữa. Những khâu có thể thực hiện trên môi trường điện tử được chuyển, trả kết quả theo quy trình mới.

Để thực hiện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh rà soát từng bước, xác định phần việc có thể điện tử hóa và cách phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Chị Đỗ Thị Hồng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu, điện tử hóa quy trình. Theo đó, người dân không phải kê khai đơn. Sau khi xử lý thủ tục, văn phòng đăng ký đất đai sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan liên quan để trả thông báo thuế và kết quả xử lý dưới dạng điện tử cho người dân”.

Cách làm mới cũng đòi hỏi thay đổi trong tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ. Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bỉm Sơn, quy trình được niêm yết công khai tại nơi làm việc và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả; cán bộ trực tiếp hỗ trợ những trường hợp chưa nắm rõ cách thực hiện. Ông Lê Đình Hoàn, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bỉm Sơn, cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện; đồng thời niêm yết công khai quy trình tại nơi làm việc và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Qua thực tế, nhiều người dân đến giao dịch chưa nắm rõ quy trình, cách thức nộp hồ sơ. Vì vậy, chi nhánh tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân sớm tiếp cận và hưởng lợi từ phương án này”.

Đến ngày 19/9, toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đã tiếp nhận 2.421 lượt hồ sơ theo phương án mới. Trong đó, 879 hồ sơ đã hoàn thành đúng hạn, 1.542 hồ sơ đang được giải quyết trong thời hạn, không có hồ sơ quá hạn. Chi phí tuân thủ hành chính tiết kiệm hơn 1,28 tỷ đồng.

Theo tính toán, 22 thủ tục được tái cấu trúc có thể giảm hơn 50% thời gian và hơn 58% chi phí tuân thủ, tương đương mức tiết kiệm hơn 114,2 tỷ đồng mỗi năm.

Chuẩn hóa dữ liệu, mở rộng khả năng khai thác

Lợi ích của việc sử dụng lại dữ liệu thể hiện rõ trong quá trình thực hiện hồ sơ. Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bỉm Sơn, chị Phạm Thị Thủy, ở phường Bỉm Sơn, thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do không mang theo căn cước công dân, chị được cán bộ chi nhánh hỗ trợ khai thác thông tin trên VNeID để hoàn thiện hồ sơ. Ngoài ra, được cán bộ hướng dẫn thao tác trên hệ thống, chị nhận thấy nhiều thông tin có thể được khai thác ngay trong quá trình làm thủ tục. “Hồ sơ được cán bộ hỗ trợ nộp trên hệ thống nên không phải chờ đợi. Những thông tin còn thiếu có thể được khai thác trên hệ thống. Chẳng hạn, khi tôi quên căn cước công dân, cán bộ có thể khai thác thông tin trên VNeID. Cách làm này rất thuận tiện, giúp giảm việc đi lại”, chị Thủy chia sẻ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho thấy một số điểm cần hoàn thiện. Một bộ phận người dân chưa có điện thoại thông minh hoặc tài khoản VNeID mức độ 2 nên còn khó thực hiện thủ tục trực tuyến. Việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và dữ liệu công chứng chưa đầy đủ; E-Form phục vụ kê khai đơn, tờ khai thuế chưa được triển khai cho toàn bộ thủ tục đặc thù.

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu hoàn thiện khả năng kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu giữa các hệ thống. Đây là điều kiện để việc cải cách không chỉ dừng ở giảm giấy tờ, mà còn giảm những thao tác người dân phải thực hiện trong quá trình giải quyết hồ sơ. Ở cấp cơ sở, việc rà soát những thủ tục còn có thể đơn giản hóa cũng được tiếp tục. Ông Lê Đỗ Chính, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Sơn, cho biết: “Trong thời gian tới, chi nhánh tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính và tham mưu tăng cường tái cấu trúc, tạo thuận lợi cho người dân. Đồng thời, chi nhánh tiếp tục tuyên truyền để người dân biết và áp dụng thực hiện”.

Cùng với rà soát quy trình, tỉnh Thanh Hóa định hướng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tích hợp thông tin giấy chứng nhận vào VNeID, kết nối dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, dữ liệu công chứng và triển khai E-Form dùng chung. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, thống nhất và có khả năng kết nối, các thủ tục đất đai sẽ tiếp tục giảm thông tin phải kê khai lại, hạn chế thao tác thủ công và mở rộng khả năng giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử.