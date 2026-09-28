Hà Nội rút ngắn thời gian giải quyết 3 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

Việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp sẽ giúp người dân và tổ chức tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi tại các bộ phận một cửa. (Ảnh minh họa).

Theo Quyết định số 5259/QĐ-UBND, có ba thủ tục hành chính trọng tâm thuộc các lĩnh vực luật sư, công chứng và hộ tịch được áp dụng phương án rút gọn quy trình thẩm định.

Trong lĩnh vực luật sư, thành phố phê duyệt đơn giản hóa đối với thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tổng thời gian giải quyết thủ tục này được giảm mạnh từ 05 ngày làm việc xuống chỉ còn 2,5 ngày làm việc.

Để đạt được tỷ lệ cắt giảm 50% này, cơ quan chức năng đã điều chỉnh rút ngắn 1,5 ngày làm việc tại khâu thẩm định hồ sơ, giảm 0,5 ngày ở khâu xem xét của Lãnh đạo phòng và giảm thêm 0,5 ngày ở khâu xét duyệt của Lãnh đạo Sở.

Đối với lĩnh vực công chứng, thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang địa phương khác cũng được thiết kế lại quy trình với mức cắt giảm từ 30% đến 40% thời gian.

Trong trường hợp Sở Tư pháp là nơi người tập sự đã đăng ký ban đầu, thời gian ra quyết định xoá đăng ký tập sự giảm từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị.

Cụ thể, khâu thẩm định hồ sơ giảm 01 ngày, khâu xét duyệt của Lãnh đạo Sở giảm 0,5 ngày và thời gian phát hành, bàn giao kết quả giảm 0,5 ngày làm việc.

Cũng trong thủ tục này, tại cơ quan Sở Tư pháp nơi người tập sự chuyển đến, thời gian xử lý được chia thành hai trường hợp cụ thể. Nếu người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng, thời hạn giải quyết giảm từ 07 ngày xuống còn 05 ngày làm việc, chủ yếu nhờ việc rút ngắn 1,5 ngày thẩm định hồ sơ và 0,5 ngày xét duyệt của Lãnh đạo Sở.

Đối với trường hợp người đăng ký được Sở Tư pháp bố trí chỗ tập sự, thời gian giải quyết giảm từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó khâu thẩm định hồ sơ được cắt giảm tới 2,5 ngày làm việc.

Lĩnh vực hộ tịch áp dụng cải cách đối với thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch, đạt mức giảm 50% thời gian theo chủ trương chung. Tổng thời gian xử lý hồ sơ giảm từ 03 ngày xuống còn 1,5 ngày.

Việc rút ngắn này được thực hiện thông qua việc giảm 3/4 ngày ở khâu chuyển hồ sơ của Bộ phận Một cửa, giảm 1/2 ngày thẩm định và giảm 1/4 ngày ở khâu phát hành.

Quyết định cũng nêu rõ, đối với những trường hợp phải kiểm tra và xác minh, thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng được giới hạn tối đa không quá 10 ngày làm việc.

Quyết định có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày ký. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan lập tức triển khai phương án đã được phê duyệt.

Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc quá trình thực thi nhằm đảm bảo kỷ cương hành chính và hiệu quả phục vụ nhân dân.