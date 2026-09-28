Phường Hoàng Liệt đầu tư chiều sâu cho giáo dục

Từ chỗ là “điểm nóng” của giáo dục Thủ đô, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự ủng hộ của người dân địa phương, sau 4 năm, phường Hoàng Liệt đang từng bước trở thành điểm sáng của giáo dục Hà Nội.

Chuẩn hóa mạng lưới trường lớp

Khởi công từ năm 2024 trên tổng quy hoạch khu đất rộng xấp xỉ 30.000 m², Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan với tổng mức đầu tư lên tới hơn 370 tỷ đồng từ ngân sách đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Với quy mô 1 tầng hầm và 4–5 tầng nổi (bao gồm xây mới 3 khối nhà học 4 tầng, nâng cấp khối nhà hiệu bộ 5 tầng, nhà thể chất và hệ thống phòng bộ môn hiện đại), đây là một trong những dự án đầu tư giáo dục lớn nhất Thủ đô, đưa THPT Việt Nam - Ba Lan trở thành trường THPT công lập không chuyên có khuôn viên rộng bậc nhất Hà Nội.

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan với tổng mức đầu tư lên tới hơn 370 tỷ đồng từ ngân sách đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ảnh HL

Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành ổn định từ năm học 2025–2026. Hơn 2.000 học sinh và giáo viên nhà trường đã chuyển vào dạy và học trong những giảng đường mới khang trang, chấm dứt cảnh cơ sở vật chất xuống cấp sau nhiều thập kỷ khai thác.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: “Xác định đầu tư cho giáo dục phải đi vào chiều sâu chất lượng thay vì chỉ giải bài toán chỗ ngồi một cách cơ học, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã cụ thể hóa chủ trương bằng những bước đi bài bản, lấy chất lượng đội ngũ và chuẩn hóa hạ tầng làm trụ cột”.

Tạo đà cho bước phát triển mới, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái trở thành trường chuẩn chất lượng cao. Trước đó, UBND phường Hoàng Liệt cũng đã tiến hành cải tạo đồng bộ khu vệ sinh, bếp ăn bán trú của Trường THCS Hoàng Liệt – cơ sở giáo dục công lập có quy mô 6.166 học sinh (121 lớp), lớn nhất Hà Nội và toàn quốc hiện nay – nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế dạy và học của giáo viên và học sinh.

Dấu ấn "trường học công viên"

Năm học này, phường Hoàng Liệt đang dồn lực đẩy nhanh giai đoạn 2 dự án mở rộng trên diện tích hơn 14.000 m² của Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, đưa ngôi trường này thành cơ sở giáo dục công lập hiện đại bậc nhất Hà Nội. Quy hoạch và thiết kế Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn bởi các chỉ số kỹ thuật tiệm cận mô hình trường học quốc tế, mật độ xây dựng chỉ chiếm 15,7%, trong khi dành tới trên 25.000 m² (tương đương gần 85% diện tích khu đất) cho sân, đường nội bộ, thảm thực vật và quỹ đất dự trữ phát triển trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng cho biết, với hệ số sử dụng đất chỉ 0,63 lần và chiều cao khống chế tối đa 5 tầng, tổng thể công trình tạo ra độ giãn cách thông thoáng, tối ưu hóa chiếu sáng tự nhiên và thông gió xuyên phòng, hình thành một "trường học công viên" tách biệt hoàn toàn học sinh khỏi khói bụi, tiếng ồn đô thị. Để giữ trọn vẹn mặt đất làm không gian đi bộ an toàn tuyệt đối cho hơn 2.000 học sinh, các kiến trúc sư đã chọn giải pháp khai thác sâu không gian ngầm với tầng hầm rộng 2.477m², chiếm tới 54,6% tổng diện tích xây dựng của dự án (4.533,2m²).

Điểm nhấn của dự án là khu động với tổ hợp thể thao quy chuẩn, nhà thể chất rộng 662m², sân bóng đá cỏ nhân tạo, đường chạy 100m và sân tập trung lớn, đáp ứng trọn vẹn cả đào tạo STEM, nghệ thuật lẫn rèn luyện thể lực. Nhờ làm tốt công tác dân vận và đối thoại trực tiếp, đến nay 12 hộ dân cuối cùng đã chấp thuận bàn giao mặt bằng để dự án tiến hành thi công trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Chi Hiền (cư dân Khu đô thị HH Linh Đàm) bày tỏ, sau "cú sốc" tháng 8-2022 – thời điểm 939 phụ huynh tại phường Hoàng Liệt phải bốc thăm giành 559 suất học vào Trường Mầm non Hoàng Liệt – chính quyền địa phương đã ưu tiên đáng kể nguồn vốn đầu tư công cho giáo dục.

Khuôn viên nhà trường sau khi tiến hành giai đoạn 2 của dự án. Ảnh TA

Đến nay, trên địa bàn phường đã đầu tư xây mới thêm 4 ngôi trường (gồm THCS Linh Đàm, Tiểu học Bùi Quốc Khái, Mầm non Họa Mi...) và tiếp tục cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan. Việc hoàn thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 của ngôi trường này không chỉ hoàn thiện chuỗi giáo dục công lập chất lượng cao từ bậc mầm non đến lớp 12 ngay tại chỗ, mà còn là tín hiệu vui thiết thực nhất đối với hơn 80.000 cư dân phường Hoàng Liệt.

"Đầu tư cho giáo dục tại địa bàn có quy mô dân số 80.000 dân như Hoàng Liệt không thể làm theo kiểu giải pháp tình thế, chắp vá. Việc phường chủ động ban hành nghị quyết xây thêm 2 trường mới và kiên trì đối thoại để người dân đồng thuận giao đất mở rộng giai đoạn 2 Trường THPT Việt Nam - Ba Lan chính là cam kết của cấp ủy, chính quyền chúng tôi: dành quỹ đất đẹp nhất và nguồn lực tốt nhất cho thế hệ tương lai", Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.